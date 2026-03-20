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El Mirall de l'Església 20 de marzo de 2026

Este domingo, 22 de marzo, se celebra el día del Seminario en España, con el lema: «Deja tus redes y sígueme». Hoy tenemos con nosotros al rector del Seminario de Mallorca, Mn. Eugeni García y a dos de sus seminaristas mayores. 

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Redacción COPE Mallorca

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