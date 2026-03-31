Ferran Muniesa: "Todo el que puede estar en los Juegos Olímpicos está aquí"

El Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels celebra su 55ª edición consolidado como un proyecto estratégico y un referente mundial. Su director técnico, Ferran Muniesa, destaca las cifras récord del evento, que este año reúne a 1.200 regatistas y 905 barcos de 64 países, números que confirman su liderazgo. “No hay otra regata en el mundo que acoja este número de barcos”, afirma Muniesa.

La élite olímpica, en Mallorca

El nivel de la competición es máximo, ya que la práctica totalidad de la élite mundial de vela olímpica se ha citado en la isla. “De los 20 primeros del ranking, hay mínimo 17”, explica el director, lo que convierte a la regata en un termómetro fiable de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Para la organización, esto supone “un orgullo, pero una responsabilidad también muy grande”.

Todo el mundo que va a estar o que puede estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles está aquí" Ferran Muniesa

Motor económico y turístico

El evento va más allá de lo deportivo, generando un importante impacto económico en la isla con la llegada de miles de deportistas y técnicos durante semanas. Muniesa subraya que el trofeo ha promocionado la náutica de Mallorca por todo el mundo. “Yo creo que una parte del éxito de la náutica en Baleares es gracias al Sofía”, asegura.

Una parte del éxito de la náutica en Baleares es gracias al Sofía" Ferran Muniesa

55 años de historia

La historia del trofeo está ligada a la Familia Real. Fue la entonces princesa Sofía quien impulsó su crecimiento desde la clase inicial Dragón, y Muniesa destaca el interés constante de la Reina Emérita, de quien dice que “siempre se preocupa mucho por la salud del evento”. También resalta el papel de Jaime Enseñad, “el padre tanto del Princesa Sofía como de la Copa del Rey”.

A lo largo de sus más de cinco décadas, la regata solo se ha cancelado en tres ocasiones. Dos de ellas fueron por la pandemia del COVID, mientras que la tercera, en los años 70, se debió a que los barcos de la Marina no pudieron trasladar las embarcaciones por el desalojo del Sáhara.

El trabajo para el equipo organizador, formado por tres clubes y la federación, nunca cesa. Una vez finaliza una edición, arranca la evaluación y, a partir de septiembre, la preparación de la siguiente. Es un proceso intenso que Muniesa describe como pasar “de 150 kilómetros por hora durante un mes a tener que bajar a 50 de repente”.