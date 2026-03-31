La ciencia del éxito en la vela: así se forjan los campeones españoles

El alto rendimiento en la vela de élite española se sustenta sobre un trabajo minucioso que va mucho más allá de las horas en el agua. Carles Tur, preparador físico del equipo preolímpico de la Real Federación Española de Vela, es una de las figuras clave en este engranaje, donde la ciencia y la planificación integral son fundamentales para alcanzar el éxito en las grandes competiciones internacionales.

El triángulo básico del rendimiento

El método de trabajo del equipo se basa en cuidar la salud como pilar fundamental. "Sin salud no hay rendimiento físico", afirma Tur. Este enfoque se apoya en lo que él denomina el "triángulo básico", compuesto por tres pilares: el entrenamiento y la preparación física, el descanso y la nutrición e hidratación. Sobre esta base se construye el camino hacia el máximo desempeño de los regatistas.

Sin salud no hay rendimiento físico" Carles Tur Preparador físico del equipo preolímpico de la Real Federación Española de Vela

Para optimizar la preparación, el equipo técnico disecciona cada posición en el barco y analiza las competiciones en diferentes escenarios y tipos de viento. Este análisis permite identificar las demandas de fuerza, resistencia y estabilidad de cada regatista. Con el feedback de los entrenadores, se pulen todos los requerimientos técnicos y físicos "al máximo".

Nutrición y monitorización al milímetro

La nutrición se adapta al organismo, peso y requerimiento energético de cada deportista. Se realizan cálculos energéticos con pulsómetros para medir el gasto diario y se contrasta con la ingesta para ajustar el déficit calórico. Además, cada mañana se realizan test de hidratación con una muestra de orina, considerada "el gol estándar a nivel de fisiología", para dar un feedback individualizado y asegurar que los deportistas están en niveles óptimos.

Durante los entrenamientos y regatas, se registra el consumo de suplementos deportivos, líquidos y alimentos para estimar los gramos de carbohidratos por hora. Este control, según Tur, ha demostrado ser crucial, mencionando el caso de una tripulación que, tras aplicar estos ajustes, comentó que "su nivel de recuperación fue significativamente mucho mejor". El objetivo no es solo físico, sino también cognitivo, ya que una mente menos fatigada rinde mejor.

Autonomía y fortaleza mental

Frente a la imposición de dietas estrictas, Tur apuesta por la educación nutricional. El objetivo es que los regatistas sean "suficientemente autodidactas" y sepan qué comer en función de la carga de entrenamiento de cada día. "No es solamente imponer, sino para mí es un proceso de enseñar", explica el preparador, un método que busca crear hábitos sostenibles en el tiempo.

Es un proceso de enseñar" Carles Tur

La preparación se completa con el entrenamiento mental, un aspecto que se considera totalmente crucial. Según Tur, "el 90 por ciento de los regatistas trabajan con su psicólogo o coach". En este proceso, el entrenador de vela también actúa como una figura de apoyo intermedia, ya que es quien vive de primera mano el estado anímico del deportista en el agua.