La Subdelegación del Gobierno en Granada recomienda que durante la procesión del Silencio “no se proceda al apagado masivo de la iluminación eléctrica”

El apagado del alumbrado público al paso de la procesión del Silencio es una tradición centenaria de la Semana Santa de Granada. Sin embargo, el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, se ha dirigido al Ayuntamiento en un escrito en el que indica que “la Comisaría Provincial recomienda que, en aras a la seguridad pública, no se proceda al apagado masivo de la iluminación eléctrica en las calles durante las procesiones y, si se hace, al menos se asegure una iluminación suficiente que permita la visión de las personas”.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Granada ha tomado la decisión de hacer compatible el apagado con la seguridad. Por ello, según ha manifestado a COPE el primer teniente de alcalde, Jorge Saavedra, se procederá a reforzar la seguridad durante esta estación de penitencia y a disponer de medios técnicos suficientes para que, en caso de alguna contingencia, pueda procederse de forma rápida a la recuperación de la luz eléctrica.