PALMA 2031 - CIUDAD DE CULTURA
EPISODIO 3 : CINE CIUTAT
En este episodio ponemos el foco en Cine Ciutat, un referente de la cultura cinematográfica local que va mucho más allá de ser una sala de proyección: es un punto de encuentro, un refugio cultural y un símbolo de resistencia frente al consumo rápido. Para conocer su historia y su presente, nos acompaña una de las personas que mejor lo conoce desde dentro, Javier Pachón, director ejecutivo y de programación de Cine Ciutat. Un podcast original de Cope Mallorca.
