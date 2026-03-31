Cristina Salmerón (FERGUS Hotels): "El cliente va a pagar por lo que valora: un buen alojamiento y libertad para disfrutar del destino"

El grupo hotelero mallorquín FERGUS se ha consolidado como un referente en el reposicionamiento hotelero en destinos de playa. Con 36 hoteles en Baleares, Cataluña, Andalucía y Canarias, la compañía se encuentra en plena expansión, una estrategia detallada en COPE por su Chief Marketing Officer, Cristina Salmerón. Además, la marca FERGUS Hotels ha reforzado su visibilidad al patrocinar el prestigioso Trofeo Princesa Sofía Mallorca, alineando su imagen con un evento náutico de alcance internacional.

Una apuesta por el deporte y Mallorca

El patrocinio del trofeo de vela es, según Salmerón, un "vínculo muy natural" para la empresa. La CMO destaca la importancia de apoyar eventos que proyectan la imagen de la isla a nivel global. "Creemos que es necesario seguir apostando por este tipo de eventos que colocan a la isla y colocan a las Baleares a nivel internacional, y además en un tipo de cliente de segmento que es muy interesante para todos", afirma. La relación con la organización es excelente y desde FERGUS Group esperan "que dure muchos años".

La innovación como seña de identidad

La innovación es uno de los valores fundamentales del grupo y pionera en el concepto de 'bed and unlimited brunch'. Este modelo disruptivo se dirige a un viajero que busca conocer el destino con total libertad, asegurándole el desayuno y dándole autonomía para el resto del día. El objetivo es claro, según Salmerón: "lo que queremos es fomentar la libertad y la autonomía del cliente".

Lo que queremos es fomentar la libertad y la autonomía del cliente" Cristina Salmerón

Este concepto hotelero simplifica los servicios y digitaliza procesos como el check-in, permitiendo al huésped acceder a su habitación sin pasar por recepción. La filosofía se basa en que "el cliente va a pagar por lo que valora, que es un alojamiento bien hecho, un buen desayuno, y después tener la libertad". Para ello, se han integrado con plataformas como Just Eat, facilitando el acceso a miles de restaurantes para que el cliente decida dónde y cuándo comer.

Revitalizar activos como motor de crecimiento

El foco principal de FERGUS Group es el reposicionamiento de activos hoteleros que no han alcanzado su máximo potencial. La compañía los revitaliza, llegando a subir de categoría hoteles de tres a cinco estrellas, lo que genera un efecto positivo en los destinos. Salmerón explica que esta estrategia es una forma de aplicar la sostenibilidad de una manera transversal, ya que tiene "un impacto directo en el bienestar de la sociedad en general".