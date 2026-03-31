José Muñoz de Estopa se convierte en fan de la selección de baloncesto de Extremadura

Más allá de la pista y los resultados, la jornada del campeonato de selecciones mini ha tenido un protagonista inesperado. El integrante de Estopa, José Muñoz, ha acudido a apoyar a la selección extremeña femenina y, en especial, a su sobrina, Jara Muñoz. El cantante ha destacado que "lo más importante es que se lo pasen bien y que disfruten ganen o pierdan", dejando una de las imágenes de la jornada.

Lo más importante es que se lo pasen bien y que disfruten ganen o pierdan" José Muñoz Integrante de Estopa

José Muñoz también ha señalado su afición por este deporte: "Me gusta mucho el baloncesto, venir a ver a mi sobrina y a disfrutar de ella. La pasión por el baloncesto le viene de serie". Su presencia se convirtió en un gran apoyo para las jóvenes jugadoras.

Cara y cruz en lo deportivo

En el plano deportivo, la jornada ha tenido una de cal y otra de arena para los equipos extremeños. La selección mini masculina cayó con claridad ante Galicia (77-27), pero consiguió una importante victoria frente a Ceuta (72-20), finalizando como tercera de grupo.

Por su parte, la selección mini femenina no pudo con una selección canaria muy superior (55-4), pero se repuso con una victoria contundente ante Ceuta (87-47). Este resultado también las ha colocado como terceras de grupo en la competición.