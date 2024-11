ADEMA presenta en Londres “Board Inspiration. We are Miró”

El Govern Balear y la escuela universitaria ADEMA presentaron en Londres una muestra colectiva realizada por los alumnos del grado de bellas Artes de ADEMA y del master artístico de la University of the Arts London-Chelsea College of Arts (UAL), que lleva por título “Board Inspiration. We are Miró”. La muestra artística está compuesta por 40 obras de diferentes técnicas y quiere ser también un ejercicio de educación creativa, para fomentar un enfoque pedagógico en el que la creatividad y la investigación están profundamente interconectadas.

Las obras han sido creadas por los estudiantes a través de las investigaciones realizadas sobre los libros que inspiraron a Joan Miró.