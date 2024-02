Las designaciones que encienden al mallorquinismo

Suele decir Javier Aguirre que los árbitros no entrenan con él y, habitualmente, al ser preguntado por la labor arbitral elige no entrar a valorar ese tema siendo la única excepción en esta temporada la que hizo cuando hablo sobre Isidro Díaz de Mera y su papel en el VAR en el Mallorca-Betis que acabó con Samú Costa lesionado tras una dura entrada del rival. El pasado domingo, el guión no cambió y, aunque la actuación de González Fuertes fue para el olvido, el mexicano no cambió su discurso como tampoco lo hizo el Mallorca.

A diferencia de otros clubes, la entidad mallorquinista eligió en su momento la vía interna y evitó realizar comunicados o declaraciones públicas contra el estamento arbitral a pesar de haber sufrido, no sólo esta temporada si no también en las anteriores, arbitrajes más que polémicos, Esa ´inoperancia´ha hecho que en varias ocasiones el mallorquinismo reclame al propio club y sus dirigentes alzar la voz. La última prueba de ello es lo sucedido tras el encuentro entre Mallorca y Real Sociedad

Estadísticamente González Fuertes y Figueroa Vázquez son los colegiados que más han pitado al Mallorca en liga con cuatro partidos cada uno mientras que otros colegiados, caso de Gil Manzano, todavía no se han estrenado arbitrando un encuentro del Real Mallorca en esta temporada. Esas designaciones han despertado también la fina ironía de los aficionados bermellones que, aparte de quejarse en redes, llegan a bromear incluso en esas mismas redes con las veces que ambos colegiados han pisado la isla.

Pero también hay espacio, pese a esa ironía, para la crítica clara y concisa hacia el Comité. "Nos gustaría exigir un poco de objetividad a la hora de designar árbitros a los partidos" señala el Moviment Mallorquinista en un comunicado emitido ayer en el que también le reclama al Mallorca que se plantee la posibilidad de tener "una figura institucional que defienda y represente al Mallorca"