El viaje está en marcha: Comienza la épica expedición en vehículo eléctrico de Polo a Polo

Rodeados de un vasto hielo ártico cubierto de nieve, los aventureros Chris y Julie Ramsey comenzaron oficialmente su muy esperada expedición de Polo a Polo. Su viaje por delante los verá conducir hacia el sur más de 27,000 km a través de América del Norte, Central y del Sur, con el objetivo final de llegar al lugar más remoto del mundo, el Polo Sur de la Antártida, en diciembre.

Ningún vehículo ha completado el viaje entre estos dos extremos del mundo y el equipo de Pole to Pole está emprendiendo el desafío en un vehículo 100% eléctrico. Chris y Julie se han embarcado en el viaje para mostrar cuán capaces y emocionantes son los vehículos eléctricos, con la esperanza de acelerar su adopción como una acción positiva contra la crisis climática. El Nissan Ariya, listo para la expedición, ha sufrido algunas modificaciones menores para ayudarlo a hacer frente a los terrenos extremos que el equipo enfrentará a lo largo de su ruta. Lo más notable es que la suspensión se ha levantado y los pasos de rueda se han extendido para acomodar enormes neumáticos de 39 pulgadas que ayudarán al automóvil a "flotar" en la nieve profunda del Ártico y el hielo marino. No se realizaron modificaciones a la batería y el tren motriz del Ariya, que siguen siendo estándar, o al sistema e-4ORCE, la avanzada tecnología eléctrica de control de las cuatro ruedas de Nissan.

A medida que la pareja viaja a través de las remotas regiones polares, remolcarán una innovadora unidad de energía renovable, que incluye una turbina eólica extensible y paneles solares plegables. El prototipo aprovechará los fuertes vientos esperados y las largas horas de luz, aprovechando la energía natural para cargar la batería del Ariya, mientras que Chris y Julie toman merecidos descansos de conducir en el desafiante entorno. El equipo espera que la innovación de carga pueda tener un legado positivo al inspirar una transición a los vehículos eléctricos para la futura exploración polar.

“Después de cuatro años de planificación y trabajo duro, estamos muy emocionados de poner oficialmente en marcha Pole to Pole", comentó Chris desde el principio. "Julie y yo hemos hecho varias aventuras con vehículos eléctricos en los últimos 10 años, pero Pole to Pole es definitivamente nuestro mayor y más emocionante desafío. Hemos tenido que pensar de manera diferente, ser innovadores y colaborar con socios de ideas afines para hacer realidad esta expedición. Nuestro Ariya es divertido de conducir y realizó más de 5.000 km de viaje para llegar a este punto de partida. Nos da la confianza de que podemos abordar todos los escenarios de conducción a los que enfrentaremos en los próximos meses". Julie agregó: "Estamos entusiasmados de compartir nuestra aventura con ustedes y arrojar luz sobre las increíbles personas, comunidades y proyectos en el camino que están marcando una diferencia positiva en la crisis climática. Nos encantaría que todos fueran parte de Pole to Pole, así que por favor sigue y participa en la aventura en nuestros canales sociales.”