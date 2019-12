El único acusado por el crimen de Ana Enjamio niega que la hubiese matado

Primera sesión del juicio por el asesinato a Ana Enjamio en la sede viguesa de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Primera jornada en la que el único acusado por este crimen, su ex pareja y también compañero de trabajo, César Adrio, declaró ante el juez que no había matado a la joven y afirmó que mantenían una “relación clandestina” porque, según su relato, Ana mantenía otra relación paralela.

Declaraciones del acusado.

Este lunes se ha sentado en el banquillo de los acusado César Adrio, para el que la Fiscalía solicita 27 años de prisión como presunto autor del crimen ocurrido en Vigo hace ahora 3 años, en diciembre de 2016. Allí, ante el jurado popular, el procesado ha aceptado responder a las preguntas planteadas por todas las partes y también a las preguntas del Fiscal.

César Adrio ha negado que hubiera matado a Ana, a quien definió como una "cabecita loca", que "no tenía reparos en mentir" y capaz de "disimular" hasta el punto de ocultar su relación con él porque estaba preocupada "por su reputación".

Además, en su testimonio, Adrio admitía que envió mensajes al novio de Ana para "enemistarlos" pero ha asegurado que ella le "perdonó" y que, de hecho, la noche del crimen, habían pensado "hacer una escapada" para estar juntos después de la cena de empresa, tras haber estado bailando durante esa celebración y haber tenido "un escarceo" en el baño.

El acusado ha afirmado además que, tras esa cena, y dado que Ana temía que su novio los sorprendiera, optó por volver a casa. Según su declaración, no solo no se dirigió al domicilio de la joven para esperarla, sino que "nunca" ha estado en ese piso porque las compañeras de Ana "no le dejaban llevar chicos".

El acusado intentó suicidarse.

César Adrio ha relatado en la Audiencia Provincial que cuando se enteró del asesinato de Ana al día siguiente, por medio de sus compañeros de trabajo. "Me quedé en shock, en una nube", aseguró tras reconocer que al conocer la noticia, intentó suicidarse cortándose las venas. De hecho, dejó una carta de despedida en la que apuntaba: "Ana, perdóname, te quería tanto, no lo pude soportar". Según ha explicado, con esa frase se refería a que no había podido soportar la muerte de la chica y le pedía perdón por quitarse la vida.

Con respecto a las circunstancias de la detención, César Adrio ha asegurado que no entregó a la Policía la ropa que llevaba puesta la noche de la cena porque le habían robado el abrigo y temía que no le creyeran . De hecho, esa ropa, así como el arma del crimen y el teléfono de Ana Enjamio nunca aparecieron, aunque sí se recogieron muestras de sangre de la chica en el coche del acusado.

Alegatos iniciales de las partes.

Antes de comenzar la declaración del acusado, las partes han presentado sus respectivos alegatos ante el tribunal de jurado. Así, tanto la Fiscalía como la acusación popular - ejercida por la Xunta de Galicia- han insistido mucho en que, lo que se juzga en este caso, "no es el comportamiento de la víctima, ni si tenía relaciones con uno, con otro o con varios". "No se está juzgado la moralidad de una persona muerta, ni sus relaciones ni su personalidad", ha incidido la letrada de la Xunta, tras recordar que Ana Enjamio fue atacada "en un momento de vulnerabilidad" y cuando estaba "totalmente indefensa".

Mientras, el abogado de la familia de la víctima ha hecho hincapié en que el acusado convirtió la vida de Ana "en un auténtico infierno", lleno de "pequeños actos de venganza" porque no asumía la ruptura de la relación. Además, aseguran que Adrio mantenía un "comportamiento obsesivo". "A Ana no la asesinó un maleante al azar para robarle. Quien la asesinó tenía intención de matar, de causar una muerte brutal", ha recalcado. La fanilia de la joven asesinada en 2016 ha elevado la petición de prisión hasta los 39 años.

Por su parte, la defensa del acusado ha procalamado la inocencia de César Adrio asegurando que "no ha cometido este horrible crimen contra la persona que más ha querido en su vida". Incluso ha afirmado que la joven que "daba muestras de que lo había elegido a él", en lugar de a su novio. "No hay ningún elemento objetivo que lo incrimine", ha subrayado el abogado tras lamentar que "los medios de comunicación ya lo han condenado" . Según ha explicado al jurado, la Policía "dirigió toda la investigación en su contra", "sesgando todos los datos" e incluso "abandonando líneas de investigación" que podían aportar explicaciones "alternativas" a los hechos.

Un jurado popular dictará sentencia sobre el único acusado por este crimen.

El tribunal logró constituirse la misma mañana en la que se iniciaba el juicio después de que tuviese que ser suspendido el pasado 14 de noviembre por un error en la convocatoria de las personas que formarían parte del jurado popular.

Cinco hombres y cuatro mujeres (además de un hombre y una mujer como suplentes) conforman este tribunal. Se prevé que a lo largo de los próximos días escuchen al casi medio centenar de testigos y peritos que realizarán sus declaraciones sobre el asesinato de la joven Ana Enjamio