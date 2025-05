El turismo masivo, de nuevo en el punto de mira de vecinos de O Morrazo a las puertas del verano

No hemos llegado aún a mediados de mayo y ya han comenzado en la pontevedresa península de O Morrazo las movilizaciones contra las consecuencias del incremento del turismo en el periodo estival.

Este fin de semana unas 800 personas respaldaron la convocatoria de la Plataforma de Vecinos Afectados por el Turismo en Cangas y se echaron a la calle.

"Lo que pedimos es un marco regulatorio para que pueda convivir el turismo con los vecinos, por si no de repente los vecinos no pueden vivir del sitio de donde son, y yo creo que debe tener prioridad os vecinos para poder llevar una vida digna, porque si no es insoportable", ha dicho en COPE el portavoz de la plataforma, Daniel Blanco.

un problema en aumento

Las críticas al turismo desbocado han ido en aumento en los últimos años en O Morrazo. Sus playas de han convertido en un gran atractivo para visitantes de todo tipo, y ni las infraestructuras, ni las propias playas, están preparadas para soportar semejante cantidad de gente. Eso llevó a finales del año pasado a los vecinos de la parroquia canguesa de O Hío a cortar dos fines de semana el tráfico, impidiendo a los turistas pasar, lo que generó un gran revuelo.

Desde la Xunta de Galicia se muestran comprensivos con las reivindicaciones de quienes se siente perjudicados, pero con matices.

"La actividad turística tiene que ser totalmente compatible con la convivencia con la ciudadanía, pero tb vemos que a veces se toma el turismo como una especie de punching ball en contra de una actividad que está generando un impacto positivo en la economía gallega y se toma también como un campo de batalla muchas veces con manifestaciones inconscientes y poco reflexivas", ha dicho José Manuel Merelles es el director de la Axencia de Turismo de Galicia.

¿Beneficios económicos?

El turismo supone un porcentaje nada desdeñable PIB de Galicia, pero los vecinos afectados por el turismo no comulgan con la idea de que se trate de la gallina de los huevos de oro.

"El turismo trae riqueza. Es que me da la risa un poco porque el turismo, en realidad, a la mayoría de la población trae pobreza. Esa es la realidad. Es fácil de argumentar, no hay que ser muy listo. Sólo hay que ver las zonas de España masificadas por el turismo, como pueden ser Canarias o Baleares, donde la gente no puede vivir allí porque los salarios no les da, ni siquiera a los médicos", argumenta Daniel Blanco.

Según la plataforma, esa riqueza de la que hablan los defensores de esta actividad económica se la embolsan unos pocos, mientras que la mayoría es expulsada de su propia localidad cuando el precio de la vivienda, pero no sólo, se hace inasumible para sus recursos.

Por eso, los vecinos anuncian que seguirán movilizándose. Quieren que este asunto sea tomado verdaderamente en serio por las administraciones públicas, a las que piden que actúen cuanto antes para evitar verse expulsados de su propio pueblo, que es lo que temen pasará de seguir las cosas por este camino.