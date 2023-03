Tercer premio “Mulleres Salgadas” para Dula Piñeiro

La sede de Vigo de la Diputación de Pontevedra fue un año más el escenario del reconocimiento que hace la provincia de Pontevedra a las mujeres del mar, comprometidas con su profesión, con la calidad de las materiales primas y también con la sostenibilidad del planeta. Los III Premios Mujeres Salgadas, otorgados por la Asociación Mujeres Salgadas –única en Galicia formada por profesionales femeninas que trabajan en el mar–, reconocieron a Dula Piñeiro, vecina de Vilanova que lleva 34 años dedicándose al marisqueo a pie tralo su paso por una fábrica de conservas.



Al acto de entrega asistieron la presidenta de la Diputación, Carmela Silva –que entregó a la homenajeada su premio, la figura ‘Mar Pescadera’ de Sargadelos–, así como representantes de colectivos pesqueros, personal investigador y parlamentarias gallegas. La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, señaló “la fortaleza de las mujeres del mar, representadas por la figura de Dula Piñeiro, una mujer brava y trabajadora que merece el mayor de los reconocimientos”. La presidenta agradeció “la iniciativa de la Asociación Mujeres Salgadas, con la que tanta relación tenemos en esta Diputación, por darle visibilidad a las mujeres del mar, luchadoras y comprometidas con su sector, con la calidad de nuestros productos y con la sostenibilidad del mar”, y que además “soy sinónimo de unión y de sororidad, porque trabajando unidas es cómo se consiguen los avances”.



Carmela Silva aseguró que “gracias a estos premios hoy muchas y muchos de nosotros conocemos la Dula, pero también a Raquel Souto, premiada en 2021, y también a Rita, Carmen y Pepita, premiadas en 2022; mujeres que, de no ser por este reconocimiento, probablemente seguirían siendo anónimas, pero que ahora están grabadas con letras de oro en nuestra historia”. La homenajeada Dula Piñeiro es un ejemplo del que una mujer puede hacer uniéndose la otras mujeres. “Las mujeres del mar –remarcó al recoger el premio - somos las científicas marinas, las que vemos se hay mortandad, los vertidos… Somos las que sufrimos con el mar, las que vemos que cada año desaparecen especies y aparecen otras invasoras que le sacan el espacio a las nuestras, más débiles. Somos muchas y tenemos deber pero también derechos y tienen que dárnoslos”.



Por eso esta “mariscadora y guerrera”, como así se autodefine, aseguró que “casi quedo sin aliento cuando supe de este premio” y agradeció “a todas las personas que me dan ánimo y me dicen que siga y que valgo. Siempre me consideré una poca cosa, y me enseñaron que valgo, que soy única, que todas las personas tenemos nuestros dones y tenemos que enseñarlos”.



Especialmente se detuvo en María José Valles, antigua patrona mayor de Vilanova, a la que dio las gracias “por ser la más valiente, la propulsora del cambio en nuestro mundo”. Por su parte la presidenta de Mujeres Saladas, Dolores Gómez Ordóñez, puso en valor el apoyo prestado por la Diputación y también agradeció “a todas las mujeres y hombres por el esfuerzo de estar aquí, porque hubo que madrugar mucho por las mareas”. Gómez exaltó la homenajeada, Dula Piñeiro, “por su voluntad de trabajo, su esfuerzo en el bien común y su implicación en la defensa del sector del mar y del marisqueo como medio de vida”. La presidenta del colectivo destacó que Piñeiro de ese el paso en las pasadas elecciones de las cofradías: “que las mujeres se presenten es muy importante para nosotros porque implica empezar a dar pasos para conseguir una representación más justa y formar parte de los órganos de decisión sobre nuestro trabajo”.



La Gala de entrega del III Premio Mujeres Salgadas

El acto estuvo conducido por la actriz, narradora oral y creadora escénica grovense Atenea García, y contó con la actuación del grupo también meco Cinco en Zocas, compuesto por cinco mujeres que recogen, recuperan y difunden la música tradicional con cosecha propia. Este es el tercero año consecutivo en el que se entregan los premios, que nacieron para poner en valor el esfuerzo generoso y desconocido de las mujeres del mar como homenaje la estas mujeres anónimas, desconocidas por el público, que desde su labor sacrificada, solidario y positivo contribuyen de manera innegable al desarrollo y progreso de las profesiones del mar.



La premiada en esta tercera edición, Dula Piñeiro, es una persona colaboradora, entusiasta y con muchas ganas de contribuir con su esfuerzo a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de ella y de sus compañeras. La este respeto destaca su postulado a patrona mayor de la cofradía A Pastoriza de Vilanova en las elecciones celebradas a finales del pasado 2022 (comicios en los que no salió escogida, pero a los que se presentó haciendo frente a muchas dificultades). Sus inicios como mariscadora están marcados por la sobreexplotación, la falta de control y también la precariedad y la conflictividad previas a la regularización del marisqueo en Galicia, así como la discriminación hacia las mujeres al considerarse su actividad como un complemento y no un empleo.



En la actualidad Dula Piñeiro valora mucho su trabajo y la libertad que ofrece, a pesar de que asegura echar de menos un mayor compromiso social y ambiental por parte de las personas que viven cerca de la costa y denuncia los vertidos y la contaminación en el mar, que provocan que el marisco muera, no crezca y apenas tenga regeneración.