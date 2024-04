El surf como herramienta de integración en una escuela de Nigrán

Las ventajas de practicar deporte son innumerables; eso es sabido, por eso queremos centrarnos en una sola: su capacidad de integración. Esa gran virtud del deporte está en el credo de la Escuela de Surf Point Break, situada en la playa de Patos, en Nigrán, Pontevedra.

Point Break tiene en su programa de formación una sección, llamada Quenlla, que hace del surf la herramienta, la palanca perfecta con la que trabajar en la integración de personas con discapacidad. El surf, las olas y los compañeros es, a grandes rasgos, la pócima con la que trabaja Luis Pena, fundador de esta escuela tan especial

"Quenlla es un club deportivo sin ánimo de lucro que se dedica especialmente al surf adaptado", ha explicado a COPE Pena. "Abarcamos absolutamente todas las ramas del deporte de la natacion. Tenemos chavales con diversidad intelectual, chavales con diversidad física, y ahora también tenemos chavales en régimen de exclusión social. Nosotros queremos acercar el surf a cualquier persona independientemente de si tiene alguna limitación".

Diversidades de todo tipo

Entre los alumnos hay invidentes, muchachos con síndrome de down, otros en el espectro autista, y algunos con una movilidad muy reducida, pero todos ellos hacen surf "igual que tú".

En el caso de Pablo, por ejemplo, un surfista invidente, los profesores y compañeros ejercen de guías. Le explican "cuándo tiene que remar la ola y cuándo tiene que ponerse de pie. Y ellos, poco a poco, van notando la sensación de cuándo se deslizan y van mejorando y sabiendo cuándo tienen que ponerse de pie, igual que cualquier persona. La única diferencia entre un surfista con visión y uno sin visión es que este no necesita ayuda", explica Pena.





Todos los alumnos, discapacitados o no, entrenan y aprenden juntos, haciendo grupo y generando integración. Por ejemplo, continúa Pena: "Gonzalo es down y lleva con nosotros más de 12 años y no tiene un monitor pendiente de él, tiene un monitor y siete alumnos que se desviven por él, que son sus compañeros". Tanto disfruta Gonzalo con el surf que, según su monitor, si por el fuese bajaría a la playa cada día a coger unas olas.

Competir

El surf adaptado para personas con discapacidad intelectual aún no está reguilado por la Federación, pero la propia Federación ayuda a esta escuela a montar, fuera del calendario oficial, la Copa Nigrán, que se celebra el próximo mes de mayo.

"Cogemos a todas las asociaciones del área de vigo, hacemos una jornada con ellos de competición. Hacemos unas mangas con cuatro personas, que son las que subirían a un podium en un campeonato de surf para que todos ganen. Y para ellos es una fiesta", explica Pena, al frente de una escuela que cuenta con el apoyo del Concello y que está dejando una huella muy profunda en Nigrán.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado