Un reportero español afincado en Nueva York camina por la Gran Manzana y alucina por lo que ve anunciándose: "No lo podía creer"

Bien se sabe que en una ciudad cosmopolita como Nueva York se puede ver de todo. Lo no pensaba el protagonista de esta historia es encontrar la anécdota en un anuncio de los miles que hay en la urbe estadounidense: la Navidad de Vigo anunciada en plena Gran Manzana.

El encuentro lo compartió Héctor Estepa, reportero afincado actualmente en Nueva York, en su cuenta de X, y reconoce que se tuvo que frotar los ojos. “Pensé que era un espejismo. Estaba viendo esto en lontananza y no lo podía creer”, comentaba en la publicación.

El anuncio, en una marquesina de bus, proclama en inglés que “The world´s best Christmas is in Vigo, Spain” (la mejor Navidad del mundo está en Vigo, España), junto a una imagen de las famosas luces de la ciudad gallega, de la que añade es “the best city to live” (la mejor ciudad para vivir). El anuncio está situado en pleno corazón de Manhattan, en concreto entre la calle 28 con la novena avenida.

lA nAVIDAD DE vIGO VUELVE A SER VIRAL

La publicación de Héctor acumula ya cientos de miles de reproducciones y muchos comentarios. Destacan los de otros usuarios que se han encontrado anuncios similares en ciudades de todo el mundo. Al lado del Empire State, en Londres... y hasta en Roma, en cuyo metro se promociona 'Il miglior Natale del mondo'.

Entre los comentarios, hay quien se fija en que en el MUPI “aparece 7 veces la palabra VIGO” y se preguntan si “Querían posicionar la marquesina en Google”.

Anuncios en las principales capitales del mundo

Como el que recoge Héctor, hay una decena de anuncios en distintos puntos estratégicos de Nueva York, la ciudad que, según le gusta presumir a Abel Caballero, palidece al lado del despliegue navideño de Vigo. Lo cierto es que es la primera vez que el Ayuntamiento de Vigo apuesta por salir más allá de las fronteras españolas para promocionar su Navidad.

Este año, han desplegado más de 800 anuncios en diferentes calles y espacios de España, Europa y el resto del mundo con la referencia al que se ha convertido en el principal atractivo de la ciudad olívica. "La movilización de luces de Navidad de Vigo para el mundo no tiene igual," recordaba este miércoles Caballero en COPE Vigo. Para el regidor, no hay duda en la posición que deben ocupar en los diferentes ránkings navideños: "Somos los primeros".

Navidad referente y madrugadora

Y mientras el resto del mundo prepara el Black Friday, en Vigo ya viven en plena Navidad. El alcalde, Abel Caballero, presidió el encendido del alumbrado navideño el pasado sábado, 16 de noviembre , en un acto con especial recuerdo a los afectados por la DANA de Valencia.

Un bosque de árboles con hojas doradas es la principal novedad del alumbrado navideño de Vigo, que cuenta con 11,5 millones de luces led que iluminan 420 calles de la urbe. Se encienden todos los días de 18h hasta las 24h. Los fines de semana se prolonga el horario hasta las 2h de la madrugada y en fechas señaladas, toda la noche. Pasará así, por ejemplo, el 24 y el 25 de diciembre, en fin de año o el 1,5 y 6 de enero.