El recurso para disuadir a un propietario de que ponga su piso en el mercado de alquiler vacacional

A pesar de la gran cantidad de espacio que ocupan en los medios de comunicación, fundamentalmente en la época estival, las viviendas de uso turístico no son la principal preocupación de las comunidades de propietarios, aunque aumentan notablemente las consultas a los expertos en previsión de que, efectivamente, se acaben convirtiendo en un problema.

Eso es lo que asegura Teresa Suárez Agrasar, presidenta de COAFGA, el Colegio de Administradores de Fincas de Galicia. "Es cierto que hay mucha inquietud por parte de las comunidades de propietarios, sobre todo para recabar información sobre lo que pueden hacer y sobre, un poco, de qué va este asunto; pero no tanto por problemas que planteen específicamente viviendas en las comunidades", ha dicho en COPE.

"Lo que más detectamos es hartazgo es con la falta de agilidad que hay para solucionar problemas cotidianos, con inquilinos molestos, con inquilinos que usan los pisos como 'narcopisos', que son 'okupados', y que no hay una solución ágil y rápida. Eso son los problemas que tenemos. Lo de la vivienda turística no digo que no pueda llegar a ser un problema, pero no llega a ser un problema en este momento como pueden serlo el resto de problemas que tenemos todos los días con el mal uso que se hacen de las viviendas", señala.

Tal vez la razón es que, a pesar de que las viviendas de uso turístico ya superan en varias ciudades gallegas en número a las que se dedican al alquiler tradicional, con lo que eso supone para los precios de los alquileres, Galicia no sufre la masificación de otras ciudades costeras o de las grandes ciudades del país, especula Teresa.

Medidas

Pero sí es cierto que la inquietud crece, y que muchas comunidades de propietarios tienen la mosca detrás de la oreja y piden información por si tienen que actuar, y para ellos, afirma la presidenta de COAFGA, tienen varios instrumentos.

"Pueden hacer muchas más cosas de las que incluso pueden hacer cuando se encuentran con un vecino molesto con un alquiler tradicional, que está sujeto a un contrato de cinco años y que no van a poder desalojar mientras pague la renta, como mínimo", afirma antes de asegurar que existe respecto a este asunto "un run run muy complicado a nivel de medios y a nivel legal, fundamentalmente, porque los pisos turísticos no tienen una regulación clara".

"Tenemos por un lado las facultades que tiene que tienen las comunidades de propietarios para regular su uso, por otro la modificación que se ha introducido en la ley de propiedad horizontal con el Decreto Ley 7/2019 que regulaba los pisos turísticos y por otro lado tenemos las ordenanzas municipales", explica, todo lo cual califica de "un cocktail bastante explosivo".

Pero este decreto da algunas ventajas a las comunidades de propietarios porque les permite regular y condicionar de alguna forma el uso de la viviendas. ¿En qué consiste? "Pues podemos hablar de condiciones y requisitos que se les fijan a esas viviendas, podemos hablar del uso que se haga de las zonas comunes, como son balcones, piscinas, terrazas, zonas de esparcimiento, podemos limitar muchas cosas, pero desde mi punto de vista y el de muchos entendidos en la materia no se pueden prohibir, porque la ley no dice que se puedan prohibir; se pueden regular y condicionar. Y además se puede hacer otra cosa muy importante y es subir un 20 por ciento la cuota comunitaria que esté pagando, un poco en compensación de ese mayor trasiego que pueda haber en una vivienda de uso turístico".

Esta subida, afirma, es legal, la recoge el propio decreto, una forma de desincentivar que un propietario opte por el uso turístico de su vivienda, pero en todo caso una forma de matar moscas a coñazos.

una fuente de ingresos

"Nos estamos olvidando de que el 90 por ciento de las viviengas de uso turístico en Galicia son de propietarios del inmueble, exactamente igual que el resto, que tienen sus derechos y que están usando esa vivienda porque es un medio de subsistencia, no solamente económico sino funcional", explica.

"Con las modificaciones que se han introducido en la ley de vivienda, con los requisitos y condiciones que se le han puesto, o ventajas que se han dado a los inquilinos incumplidores, lo que está haciendo la mayoría de los propietarios es escapar del alquiler tradicional, y si escapas del alquiler tradicional utilizas el recurso de alquilar por temporada, como vivienda turística o como vivienda para estudiantes, o combinadas las dos cosas, que en Galicia es lo que más se utiliza", señala Teresa.

El foco de la actualidad está en las viviendas de uso turístico, reconoce esta experta, que aboga por regularlas para generar una mayor seguridad jurídica para sus propietarios: "Lo que no puede ser es que haya diferentes opiniones e interpretaciones sobre una norma, y que además estén condicionadas por las ordenanzas municipales de los ayuntamientos. Es de una inseguridad jurídica tremenda, pero ¿dónde tienen las comunidades de propietarios en este momento el problema más importante? En la falta de agilidad que hay para los problemas de todos los días, no de temporada", concluye.