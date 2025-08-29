COPE
Recatados los 11 tripulantes de un barco de A Guarda (Pontevedra) hundido en Azores

La tripulación ha sido trasladada en helicóptero y está en buen estado

Lugar del naufragio
Redacción COPE Vigo

Vigo - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El pesquero gallego Nuevo Salmón se ha hundido a 150 millas al este de las islas Azores, en Portugal, pero sus once tripulantes han sido rescatados en buen estado, según ha informado en sus redes sociales Salvamento Marítimo. 

El Nuevo Salmón es un buque palangrero de 28 metros de eslora, con base en A Guarda y propiedad de la Pesquera Lelo Mar

Los once tripulantes que iban a bordo han sido rescatados por el mercante CS Standard y trasladados en helicóptero a Azores. 

La emergencia fue inicialmente detectada cuando el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento recibió la señal de alerta emitida por la radiobaliza del buque siniestrado. 

De inmediato, las autoridades españolas establecieron contacto con el Centro de Coordinación de Rescate de Ponta Delgada, responsable de las operaciones de búsqueda y salvamento en esa zona del Atlántico. 

De momento se desconocen las causas del naufragio.

