La playa viguesa que se encuentra entre las cinco mejores de España

La publicación británica 'The Times' acaba de publicar un ranking con las mejores playas de España, ranking en el que se ha colado la praia de Figueiras de las Islas Cíes, la playa viguesa que se encuentra entre las cinco mejores playas de España.

La prestigiosa revista británica acaba de publicar un listado con las 19 mejores playas de España en el que sitúa a esta playa de las Islas Cíes en el cuarto puesto del ranking. De ella destaca que "está escondida en un entorno mágico, con rocas que colindan con la cala y bosques que descienden de puntillas hacia el mar. La playa esimpresionante, con arenas blancas como la nieve que crujen al caminar y agua azul caribeña".

El artículo también menciona que el mejor momento del año para visitar las Islas Cíes, lugar en el que se encuentra la praia de Figueiras, son los meses de septiembre y octubre. Un destino de gran atractivo turístico en el que también se encuentra el afamado arenal de Rodas, playa que ya fue calificada en el año 2017 por 'The Guardian' como una de las mejores playas del mundo. Sin embargo, en esta ocasión 'The Times' ha optado por otra playa de fina arena blanca y aguas cristalinas. "Esta franja de arena está a solo unos minutos a pie de la 'playa más hermosa del mundo', Praia de Rodas, pero en realidad preferimos esta", escribe 'The Times'.

La playa de Figueiras comparte así protagonismo con otras 18 playas españolas entre las que se encuentran:

Barayo (Asturias)

Playa de Castilla (Costa de la Luz)

Cala Pedrosa (Costa Brava)

Platja Illetes (Formentera)

Playa de los Genoveses (Cabo de Gata)

Trebaluguer (Menorca)

Platja de Cala Granadella (Costa Blanca)

Platja Gran (Costa Brava)

Alcudia (Mallorca)

Punta del Fangar (Costa Dorada)

Talamanca (Ibiza)

San Juan (Costa Blanca)

Sant Sebastia (Costa Brava)

Bajondillo (Costa del Sol)

Lumebo (Galicia-Ferrol)

Mas Palomas (Gran Canaria)

Bolonia (Costa de la Luz)

Santa Cristina (Costa Brava)