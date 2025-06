La neutralidad ideológica de la Xunta no es para las Anpas de Vigo

La Consellería de Educación quiere que en el próximo curso escolar las actividades complementarias que se realicen en los centros educativos se hagan bajo el principio de la "neutralidad ideológica" y las asociaciones de padres de Vigo ya han dicho que eso no tiene sentido.

"Nos parece que no existe la neutralidad ideológica y esa pretendida neutralidad ideológica lo que realmente busca es la ideologización de otra manera", ha dicho en COPE la presidenta de la federación de anpas de la ciudad (Foanpas), Iria Salvande.

Según el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, de lo que se trata es de garantizar "la convivencia interna" en colegios e institutos, en los que estudian y trabajan personas muy diferentes procedentes de entornos familiares muy diferentes también.

En realidad, se trata de un principio de neutralidad recogido en la ley, la cual obliga a que los centros registren sus actividades, una exigencia que se ha ido relajando con el paso de los años y que la consellería quiere revitalizar. Pero desde Foanpas creen que la idea es contraria a la Lomloe, que anima a fomentar "el espíritu crítico, el conocimiento de la realidad social y el funcionamiento de las cosas", recuerda Salvande.

críticas al conselleiro

"No nos parecen de recibo las declaraciones del conselleiro, y en vez de discutir sobre esto que se preocupe de la falta de recursos que tenemos en los centros, de las infraestructuras y de otras cosas que realmente sí necesita a comunidad educativa y no de esto, que en realidad no sabemos qué pretende", afirma.

Román Rodríguez señaló que no se trata de "que no se ponga una bandera, pero hay que hacerlo con coherencia y respeto". En este caso se refería el concelleiro a una bandera de Palestina. Y en opinión de Salvande, en los centros escolares "deben seguir las manifestaciones a favor de Gaza" porque los niños "tienen que seguir sabiendo lo que sucede en el mundo".

Salvande aboga por formar "individuos críticos con la realidad y sabiendo en qué contexto social se mueven", y afirma que "si en los centros escolares no se recoge lo que es la sociedad, qué es si no un centro escolar".