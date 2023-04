El martes 2 de mayo arranca la 11 edición de la Campaña Mayo Solidario de Gadis

Gadis vuelve a poner en marcha su campaña solidaria más representativa. Empieza el mes de mayo y arranca Mayo Solidario por 11º año consecutivo. La cadena de supermercados lo tiene todo preparado para que 204 puntos de venta de Galicia y Castilla y León se sumen a esta acción de Responsabilidad Social Corporativa.

Desde el próximo martes día 2 hasta el 28 de mayo, se puede colaborar con esta iniciativa social a través de dos fórmulas: depositando productos de alimentación no perecederos en los espacios habilitados y señalizados para este fin en los establecimientos o bien realizando una donación económica al pasar por caja.

Ayudando a once bancos de alimentos

El Banco de Alimentos de Vigo, A Coruña, Ferrol, Santiago (Balrial), Lugo, Ourense, Ávila, León, Palencia, Ponferrada, Salamanca, Valladolid y Zamora son las entidades a favor de las que se emprende Mayo Solidario. Un año más, son los productos básicos de alimentación diaria para las familias los que más se demandan: arroz, legumbres, aceite, leche, galletas, cereales y conservas.

Más de 100.000 personas beneficiadas

La sostenibilidad económica, social y medioambiental, una firme apuesta de Gadis, está en el origen de esta iniciativa que desarrolla desde el 2003. Una causa solidaria para la que se mantiene la fórmula de colaboración con los bancos de alimentos por el fuerte compromiso social de estas organizaciones y el conocimiento de las necesidades de las 800 asociaciones con las que cooperan cotidianamente. A través de estos colectivos, se llega a más de 100.000 personas en situación de vulnerabilidad.

1,3 millones de kilos de solidaridad en una década

La generosidad de los clientes y las aportaciones realizadas por la propia compañía han permitido reunir 1,3 millones de kilos de productos en una década. También cerca de 130.000 euros en los dos últimos años, en los que se ha optado por facilitar la opción de realizar una aportación económica.

Supermercados Gadis quiere agradecer de antemano la participación de sus clientes, que siempre se vuelcan con las iniciativas de estas características que pone en marcha la compañía. También resalta la implicación de su equipo humano, así como el apoyo de los voluntarios de los bancos de alimentos, cuya presencia en los puntos de venta permite dar mayor visibilidad a la campaña, con el consiguiente retorno positivo para las familias que necesitan ayuda. Desde las propias entidades se hace un llamamiento a este Mayo Solidario colaborando como voluntario en los establecimientos.

Siempre al lado de las personas y colectivos vulnerables, Gadis está muy comprometida con la solidaridad. Un compromiso que manifiesta a lo largo del año a través de su firme apoyo a entidades y acciones: colaboraciones con la Cocina Económica en numerosas localidades, cooperación con la campaña nacional La Gran Recogida, donaciones puntuales a los bancos de alimentos e implicación en la importante labor social que desarrolla Cáritas, entre otras.

Estos son los establecimientos en los que puedes participar:

- En Vigo: AVDA. FRAGOSO, Nºs 82-86 107. AVDA. DE LA FLORIDA, Nº 86 108. C/ ALCALDE GREGORIO ESPINO, Nº 6 109. C/ LÓPEZ MORA, Nº 21 110. C/ BARCELONA, Nº 66 111. C/ ROSALÍA DE CASTRO, Nºs 58-60 112. C/ TRAVESÍA DE VIGO, Nº 39 113. C/ VENEZUELA, Nº 29 114. PLAZA AMÉRICA, Nºs 1-2 – CC CAMELIAS 115. PLAZA FERNANDO CATÓLICO 116. C/ TORRECEDEIRA, Nº 39 117. C/ SANJURJO BADÍA, Nº 195 118. C/ TRAVESÍA DE VIGO, Nº 100

- En Mos: C/ ANGUSTIAS, Nº 25, SANGUIÑEDA

- En Nigrán: C/ MANUEL LEMOS, Nº 30 - A RAMALLOSA

- En Ponteareas: C/ CICLISTA EMILIO RODRÍGUEZ, Nº 7

- En Tui: GADIS HIPER - LUGAR DE AREAS – REGUEIRO