Luisa Sánchez: "Se trata de tener un proyecto alternativo para Vigo al que se sume todo el mundo"

Salvo sorpresa de última hora, al congreso del PP de Vigo que se celebra el próximo 22 de febrero llegará una única candidata de consenso: Luisa Sánchez, concejala en el consistorio vigués y vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra. Ella ha dado el paso, y si algún otro afiliado quiere hacer lo propio tiene hasta el próximo día 4 para presentar sus 50 avales. Sánchez no descarta que aparezca alguien más, dado el "potencial enorme" del PP, y si es así, dado que se define como "una persona de consenso, de diálogo", buscará una relación de cordialidad y una "escucha activa".

No parece que vaya a ser así. Y a ella tocará dar estabilidad a una formación que lleva casi un año en manos de una gestora tras la inesperada salida de Marta Fernández-Tapias. Estabilidad, tal vez, como primer requisito para que el PP se plantee la posibilidad de desbancar de la alcaldía a Abel Caballero, con el bastón de mando desde 2007.

autocrítica

"Creo que hay que agradecer a las personas que dieron un paso adelante y lo dejaron todo para, por vocación pública, dedicarse a los demás", afirma Sánchez antes de mostrar su agradecimiento a todas ellas.

A continuación, la autocrítica: "Efectivamente, o ha habido ciertos movimientos en que no hemos conectado con los vigueses y viguesas, o no hemos sabido sopesar el mensaje que ha calado en la ciudadanía por parte del alcalde", afirma.

Todo ello, recuerda, no ha impedido que desde las últimas municipales, el PP haya ido sumando cada vez más votos en Vigo, aunque lejos de inquietar la mayoría absolutísima de Caballero.

Llegar para quedarse

Esa deberá ser la función de Luisa Sánchez, pero antes debe ganarse a los afiliados, a los que promete "mucho esfuerzo y dedicación". A su favor tiene que viene para quedarse: "he cerrado una etapa profesional en la que podía haber continuado, tengo vocación pública, tengo todo el tiempo del mundo; por edad no me voy a ir a ningún sitio, quiero quedarme aquí para trabajar para la ciudad, para los vigueses y viguesas, y creo que no se trata de ir en contra del alcalde, se trata de tener un proyecto alternativo al que se sume todo el mundo", afirma.

¿Y por dónde pasa ese proyecto? Pues, por "intentar crear una ciudad, que suena a tópico, en la que los vigueses se encuentren muy cómodos, que les dé calidad de vida, que les permita tener un trabajo digno, que les permita que sus hijos tenga una formación con la que puedan quedarse aquí trabajando, una ciudad con la movilidad y sostenibilidad a futuro que se merece", enumera.

Para Luisa Sánchez, mejorar lo que ha hecho Caballero en Vigo es fácil: "No critico lo que ha hecho el alcalde pero en 17 años se podría haber hecho muchísimo más. Y ahí es donde tenemos que entrar, en hacer todo lo que se ha dejado de hacer en los últimos 17 años en esta ciudad a nivel empresarial, cultura, de política social", dice. Para ello deberá ser, en primer lugar, elegida por los militantes el próximo mes para presidir el PP. A partir de entonces, tocará comenzar a remar.