Las vacunas no evitan la infección por otras cepas de la Covid, pero previenen ingreso en UCI

Británica, Sudafricana, Brasileña, Nigeriana.... estas son las distintas cepas de la Covid-19 que se han detectado en nuestra área sanitaria hasta hoy. Así mismo, en las últimas horas hemos conocido que de la cepa brasileña ya se han registrado dos variantes que afecta a jóvenes que, en principio, no tienen relación entre sí.





El virus ha mutado mucho desde el inicio de la pandemia. De hecho, en la actualidad hay más de un centenar de cepas distintas. En Galicia la predominante es la británica, pero ya se han registrado otras. En su mayoría, estas otras cepas se registraron en el área sanitaria de Vigo, gracias al trabajo realizado en los laboratorios del Servicio de Microbiología del Chuvi.





¿Qué diferencia unas cepas de otras?





Para darle importancia a unas cepas sobre otras los expertos tienen en cuenta tres aspectos. Por un lado, el número de contagios que genera esa cepa. Por otro, su virulencia, es decir si tras contagiar a muchas personas, estas presentan mucho síntomas y terminan necesitando asistencia hospitalaria, o lo peor ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Y por último se fijan en cómo las vacunas logran neutralizar a estas cepas del coronavirus.





El jefe de Alertas Epidemiológicas de la provincia de Pontevedra, Miguel Álvarez, nos ha explicado en COPE que las tres que más preocupan en nuestra comunidad son la Británica, porque afecta a mucha gente en poco tiempo y dura más tiempo la infección, aunque esta cepa no se escapa de la vacuna; también prestan atención a la sudafricana y a la brasileña porque también son de rápida transmisión pero puede escapar a las vacunas. Ojo esto no implica que las vacunas no sean efectivas en estos casos. De hecho, las vacunas están ayudando a mitigar los síntomas tras el contagio por eso, Álvarez insiste: "tenemos que vacunarnos es la mejor arma que tenemos en estos momentos para luchar contra el coronavirus".





Escucha aquí la entrevista completa.

Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado