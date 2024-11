Un jugador del Alondras se pierde un partido por ayudar a los afectados por la DANA

Estuvo en la Com Valenciana ayudando a los afectados

Apunten este nombre: Diego Rodríguez. Es un gran desconocido para el público en general, y al mismo tiempo, uno de esos héroes anónimos que se ha calzado las botas de agua para limpiar barro y lodo en los pueblos devastados por la DANA del 29 de octubre en la Comunidad Valenciana.

Diego comparte su profesión con su pasión. Es militar del Ejército y jugador del Alondras, de Tercera Federación.

El pasado fin de semana, Diego tuvo que ausentarse del partido de su equipo, pero la excusa era más que convincente y no hizo falta convencer al cuerpo técnico. Estaba de servicio con el Ejército en las calles de distintos pueblos de la provincia de Valencia. "Cada día hemos hecho una cosa diferente, desde ayudar a repartir elementos de primera necesidad, a limpiar zonas como ayuntamientos o bibliotecas", aseguró en COPE el protagonista de esta bonita historia.

Diego Rodriguez, con sus compañeros del Ejército, en las calles de los pueblos afectados

Lo cierto es que los militares están preparados para afrontar situaciones de estrés y riesgo, pero una cosa es hacer maniobras y otras, bien distinta, es afrontar la realidad. "Es muy impactante. Soy una persona a la que no me suelen impactar demasiado las cosas, y he de decir que esto es algo que va a llevar mucho, mucho tiempo volver a la normalidad", relata Diego, recién llegado de la zona afectada.

En persona es devastador. Es como si hubiera pasado una guerra, es algo muy difícil de ver, y da mucha pena que haya pasado en un sitio tan cerca como Valencia" Diego Rodríguez Jugador del Alondras y militar

Diego regresó el pasado miércoles a Galicia. A medio camino entre las heridas abiertas por lo vivido y el orgullo de poder servir a su país allá donde se le necesita. Pero, sobre todo, agradecido por el cariño de una gente cuya sonrisa se ha borrado de la cara por tiempo indefinido. "La verdad es que la gente me decía que nos abucheaban o hablaban mal a los miltares y yo, la verdad, me encontré todo lo contrario. La gente te recibe, te aplaude, te das las gracias. Te hacen la comida caliente para que en tu descanso puedas comer algo más que un bocadillo. La gente estaba muy agradecida", comentaba en el programa el protagonista.

Este domingo ya podrá jugar de nuevo con el Alondras. Su club, a modo de homenaje, le ha convertido en protagonista del cartel del partido que les va a enfrentar con el Racing Villalbés. Es una forma de demostrarle lo orgullosos que de Diego están en el club.