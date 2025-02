Expertos, sobre el Rivotril: "Hay mercado negro y preocupa que haya implicados dentro"

Hay un mercado negro de ciertos medicamentos que sirven para fabricar drogas. Los expertos no tienen dudas. Sí ponen en contexto el alcance para no generar "ni amarillismo ni alarmismo".

Pero las alarmas saltaban con la última operación de la Guardia Civil en Cangas y Vigo: 16 investigados, incluidos tres médicos de familia y dos psiquiatras, además de que se ha puesto la lupa en la actuación de algunas farmacias. Y todo, con un medicamento como protagonista: el Rivotril.

¿qué es el rivotril?

Primer punto importante que nos quieren aclarar los expertos: el Rivotril se usa para la epilepsia y también como ansiolítico. Es un medicamento legal y, cuando se usa en las condiciones y dosis adecuadas, no presenta problemas.

Antonio Busto, perito judicial experto en toxicología y miembro del colegio oficial de farmacéuticos, insiste: "Es perfectamente seguro, sin problema. ¿Cuándo tenemos el problema? En la mezcla con otras sustancias, por su efecto sobre el sistema nervioso central".

El problema viene cuando esto se mezcla con otras drogas, como el hachís, y se usa como base para la fabricación del karkubi, una droga que deja “zombi” a quien la consume.

El Rivotril es un medicamento muy barato: 60 comprimidos rondan los 2 euros en precio financiado, pero con receta y presentación del DNI del paciente.

Aunque en España no existen grandes redes de tráfico ilegal, sí hay pequeños grupos que captan el medicamento. Lo que sí se ha detectado en nuestro país son fraudes con las recetas porque a este medicamento es la única manera de acceder: con receta dispensada por un médico.

LA FALSIFICACIÓN DE RECETAS

Acceden a él bien a través de pacientes que lo tienen prescrito y lo venden o intercambian por otras drogas, o por la vía de la falsificación de recetas. Aunque esto no es tan fácil: "Las recetas en papel habituales del SERGAS no son válidas. Es decir, en Galicia, solo se puede dispensar con receta electrónica. Es imposible retirarlo si no es con receta electrónica".

En el caso de las recetas de médicos privados, sí se pueden emitir en papel, pero tienen que cumplir unos requisitos, tienen que llevar un código.

Y no todas las clínicas privadas están actualizadas. Así que por ahí, por esa fisura, pueden venir los problemas.

Todos los meses a las farmacias gallegas les llega alguna receta falsa o sospechosa, sobre todo de medicamentos con codeína.

LO QUE MÁS PREOCUPA A LOS EXPERTOS: "DESDE DENTRO"

Lo que más preocupa, en cualquier caso, es que haya implicados dentro del sistema sanitario: "Las redes existen, no le podemos dar la espalda. Pero, desgraciadamente, parece que hay profesionales de la salud implicados, de varios ámbitos. Y eso, sí es preocupante. Habrá que dejar que se lleve a cabo la investigación, identificar a culpables y depurar responsabilidades".

Hay profesionales de la salud implicados, de varios ámbitos. Y eso, sí es preocupante. Habrá que depurar responsabilidades" Antonio Busto Vocal de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña

Los expertos no quieren generar alarmismo, pero sí ponen el foco en el consumo de este tipo de drogas: los jóvenes consumen sustancias que son modificaciones de drogas conocidas o mezclas que se convierten en cócteles explosivos para su organismo: alcohol, anfetaminas, pegamento, benzodiazepina.

Y los expertos señalan otra consecuencia: esto también se utiliza en casos de sumisión química: quienes lo toman llegan a perder el conocimiento, la memoria de hechos recientes, la voluntad o hasta la sensación de peligro

Una moda peligrosa, que se hace popular vía canciones que triunfan entre los jóvenes. Es verdad que esto de la apología de consumo de drogas en canciones tampoco es nuevo. Pero hay todo un ecosistema que frivoliza con el consumo: incluso se venden camisetas que parecen merchandising del propio medicamento.

Esta operación con 16 investigados en Galicia arrancó en septiembre: cuando un joven menor de edad acabó en urgencias por haber ingerido esta droga.