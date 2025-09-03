Detenido en Tomiño (Pontevedra) con más de 100 gramos de cocaína y heroína en un control de la Guardia Civil
Un hombre de 54 años y con numerosos antecedentes fue arrestado en la PO-552 tras ser sorprendido con droga durante un control rutinario de tráfico.
Pontevedra - Publicado el
1 min lectura
La Guardia Civil detuvo en Tomiño a un hombre, de 54 años y vecino de O Porriño (Pontevedra), que portaba diversas cantidades de droga durante un control dinámico en la carretera PO-552.
Los hechos se produjeron cuando los agentes dieron el alto a un vehículo en el que viajaban dos personas. Durante la identificación, observaron el nerviosismo del acompañante, lo que motivó un cacheo superficial. En su poder localizaron varias bolsas que contenían 55 gramos de cocaína y 51 gramos de heroína.
El Instituto Armado informó de lo ocurrido a la Unidad de Seguridad Ciudadana, que se hizo cargo del detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública. El arrestado cuenta con numerosos antecedentes relacionados con hechos similares.
Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Guardia de Tui, que decretó su puesta en libertad tras pasar a disposición judicial.
