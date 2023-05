Detenida una pareja por los incendios en buses de Vigo, ella trabajadora de Vitrasa

Una de las noticias de la jornada es la detención que ha llevado a cabo la Policía Nacional, como te decía hace un instante, en relación a los incendios ocasionados en dos autobuses de Vitrasa el pasado 30 de abril.

Cómo recordarás el susto fue tremendo. Las llamas devoraron por completo un Vitrasa en las inmediaciones de la Farola de Urzáiz. El bus quedó completamente calcinado aunque no hubo que lamentar heridos. Unas horas antes, en otro bus, se produjo un conato de incendio que pudo ser sofocado por el propio conductor, causando eso sí, daños materiales.

Pues bien, los detenidos son un hombre y una mujer. Él como autor de los hechos y ella como cómplice, además, resulta que esta mujer es empleada de la concesionaria, de Vitrasa. Ambos son pareja y tras el registro del domicilio que comparten se localizó material relacionado con el incendio. Ambos detenidos ya fueron puestos a disposición judicial.

Incendio en los buses

Vitrasa denuncia nuevos ataques a sus buses

Vitrasa ha denunciado precisamente hoy dos nuevos ataques violentos a autobuses acontecidos esta mañana a primera hora. Alrededor de las 5:40h el autobús que hacía el servicio de la línea 7 a su paso por la carretera de la Garrida, cuando estaba ya en ruta, recibió un impacto con una piedra en la ventana delantera a la altura del conductor. "Afortunadamente", la piedra no traspasó la ventana y el conductor no sufrió daños. Más tarde, a las 6:45h el autobús que cubría la línea C3 cuando se disponía a arrancar la marcha desde la parada situada a la altura de la Iglesia de Bouzas, el conductor, al finalizar su descanso, detectó que una de las ruedas había sido saltada impidiendo renovar el servicio. Por suerte, durante los incidentes ambos autobuses aún no portaban viajeros y no hubo que lamentar más que daños materiales. Con este ataque ya son 11 los autobuses que sufrieron impactos de objetos de diferente índole provocando la rotura de ventanas delanteras y laterales y seis pinchazos de ruedas nos últimos dos meses.





Vitrasa denuncia este tipo de actos vandálicos que atentan contra la seguridad vial y ponen en peligro a los usuarios y usuarias del transporte público de Vigo así como al personal de conducción. Desde la compañía queremos reiterar las disculpas a todos nuestros usuarios y usuarias por los inconvenientes de movilidad que esta situación pueda estar ocasionando a la ciudadanía, y garantizamos la prestación de los servicios mínimos que atienden a todos los barrios de la ciudad