¿Cómo organizamos los bautizos, comuniones, confirmaciones y bodas aplazados por la pandemia?

La crisis sanitaria está afectando a todos los ámbitos. Muchos nos preguntamos por el pequeño comercio, por la economía, por la vuelta a la normalidad. Y otro de los ámbitos que también se ve afectado por la pandemia es el eeclesial.

Desde la Diócesis de Tui - Vigo desde hace semanas informan sobre como los distintos procedimientos que se toman con motivo de la crisis sanitaria pues "esta situación exige una acción pastoral que esté marcada por la prudencia, para evitar riesgos innecesarios, y por la creatividad pastoral, para dar respuesta a los retos que se nos presentan".

Recuerdan que "el inicio de la Pascua marca la temporada fuerte de la celebración de las bodas y de los sacramentos de la iniciación cristiana: bautismos, comuniones y confirmaciones. Por desgracia, en las circunstancias actuales, no todas las celebraciones que se habían programado se podrá realizar cuándo estaba previsto ni como estaba previsto".

Los sacramentos son actos de la Iglesia y expresión de la vida de la comunidad cristiana, pero también debemos ser conscientes que algunos tienen una fuerte huella social; por eso la incertidumbre en la que vivimos suscita preocupaciones y dudas en sacerdotes, familias y catequistas. Desde la Vicaría de Pastoral se ofrecen unas orientaciones comunes y algunas indicaciones específicas sobre los sacramentos, que deberán ser concretadas, posteriormente, para cada caso.

Orientaciones Comunes:

La parroquia no puede establecer fechas concretas mientras las autoridades civiles y sanitarias no determinen cómo y cuando finaliza el confinamiento.

Todos deberemos cumplir escrupulosamente con la normativa vigente en cada momento.

Los párrocos deberán hacer cumplir, en la parte que les corresponde, la normativa civil que afecte a la esfera religiosa. En especial lo que pueda referirse a número de personas asistentes, manera de constituir la asamblea (posible exigencia de separación de las personas...), participación (gestos que deben ser excluidos...) etc.

Desde la Iglesia queremos colaborar a rebajar el impacto social del COVID-19. En este sentido se facilitará la solución la cada caso particular con la flexibilidad que la situación nos exija. No estamos en circunstancias “comunes” para exigir lo que en otras ocasiones puede ser razonable.

El diálogo parece el camino idóneo para encontrar solución a los problemas que vayan surgiendo. Es necesaria una comunicación abierta entre todos: entre los sacerdotes del arciprestazgo buscando la unidad en los criterios de actuación; entre párrocos, catequistas y familias procurando el acuerdo respeto de los procesos a seguir y de las posibles fechas de las celebraciones.

Bautizos, Comuniones, Confirmaciones y Bodas.

Los párrocos y las familias hablarán sobre la posibilidad de trasladar la fecha del bautismo. Conviene tener presente, sobre todo allí donde se hagan bautismos comunitarios, que se cumpla con la normativa se esta llegara a poner un límite de asistentes. Preparación: A ser posible se mantendrá la formación preparatoria. En este sentido son de utilidad los folletos explicativos, que se les pueden hacer llegar a la familia para este fin.

La comunicación entre las partes implicadas (familia y parroquia) parece el camino correcto para, sin imposiciones, resolver la situación de manera satisfactoria para todos en la celebración de comuniones. En las parroquias donde los turnos de comuniones son numerosas habrá que retrasar la fecha, o ir individualizando las celebraciones para evitar aglomeraciones que puedan incumplir la normativa que esté en vigor en ese momento. En cuanto a la preparación, la actual situación obligó a dar por finalizada la catequesis en su formato habitual de reunión semanal en la parroquia. Con todo, la formación de los niños y niñas debe continuar, asumiendo los padres una función que les es propia: educar a los hijos en la fe. Si los niños tienen el catecismo de la Conferencia Episcopal Española Xesús es el Señor, pueden ir leyendo los temas, aprendiendo algunas de las preguntas finales y rezando las oraciones que aparecen en el texto.

Los materiales didácticos de los Secretariados de Catequesis de Galicia desarrollan un tema por semana, que además ven con una carta explicativa para las familias. En internet hay una gran oferta de actividades catequéticas que se les pueden indicar a los padres. Por ejemplo en el apartado recursos en: http://www.catequesisdegalicia.com/. En muchas parroquias existe un tiempo de preparación intensiva antes de la primera comunión; llegado el caso habrá que valorar de ampliarlo para suplir lo que no se pudo realizar a lo largo del curso.

En cuanto a las confirmaciones, tanto el párroco, los jóvenes, las familias y los catequistas buscarán la época más idónea para trasladar las confirmaciones, que también se podrán celebrar conjuntamente en el arciprestazgo. Para la preparación en este caso, los propios jóvenes pueden continuar en la casa su formación catequética. Se siguen alguno de los catecismos ( estigos de él Señor de la CEE o el YouCat) o los materiales didácticos de los Secretariados de Catequesis de Galicia o alguno otro libro de catequesis, el catequista le puede indicar algunas tareas a realizar para continuar formándose. En la página de Catequesis de Galicia también se ofrecen actividades para la confirmación.

Y por último, las Bodas. En este caso entran en juego factores no religiosos que no podemos obviar: restaurantes, asistencia de invitados, etc. Por eso la parroquia y los novios consensuarán la fecha de la boda. La crisis sanitaria obligó a suspender los turnos de cursos prematrimoniais. En esta situación excepcional a Delegación Diocesana de Familia y Vida ofrece un material de preparación on- line. Los novios que quieran inscribirse pueden contactar con José M. Cabo o Rosa M. Cameselle: Teléfono: 646. 19.33.10. Correo electrónico: rcameselle@hotmail.com

"Esta dolorosa situación que estamos viviendo exige de todos nosotros algún sacrificio y mucha comprensión; acompañemos a las familias, en especial la aquellas que más sufren la causa de la pandemia, mostrándoles a través de nuestras palabras, gestos y actos el rostro maternal de la Iglesia", señalan desde la Diócesis de Tui - Vigo.