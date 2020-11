Carmen: "Los profesores del centro de Educación Especial saben cambiar un respirador, los otros no"

Vigo, al igual que otras ciudades gallegas como Coruña, Ourense , Lugo y Ferrol, será escenario este domingo, 22 de noviembre, de una concentración en rechazo a la nueva Ley de Educación propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, conocida como Ley Celaá. Será una marcha en coche, manteniendo todas las medidas de seguridad frente al covid, y en la que pueden participar todas las personas que lo deseen. Todos los vehículos participantes saldrán de Samil a las 12 de la mañana y recorrerán varias calles de la ciudad olívica para regresar de nuevo al punto de partida.

'Más pluares, más libres, más iguales. Hacia una escuela inclusiva'

La Plataforma Más Plurales ya ha logrado reunir más de un millón y medio de firmas en defensa de la pluralidad educativa y la libertad de enseñanza. Bajo el lema “Más Plurales, Más Libres, Más Iguales. Hacia una escuela Inclusiva con todos y para todos”, organzian esta caravana de vehículos en la que también participará la Federación de ANPAS – Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos del Sur de Galicia – SURGAPA se manifestarán este domingo para mostrar su rechazo a esta Ley. Aseguran que la Ley Celaa es una propuesta que sesga la libre elección de la educación de sus hijos y que rechaza el pluralismo al ofrecer una sola apuesta por la enseñanza única, con un modelo único.

Carmen Raña: "buscan un problema donde no lo había".

Carmen Raña es madre de una niña dependiente. Ella como otros muchos padres en su misma situaicón alzan su voz en defensa de los centros de Educación Especial. En los micrófonos de Cope Vigo nos explicaba su rechazo a esta nueva ley, que quiere cerrar las puertas de estos colegios. "En mi caso, mi hija empezó en un colegio de integración, vi que no funcionaba y me fui a la educación especial. Ha sido una elección libre porque ahí, dadas las necesidades de mi hija, está mejor cuidada, donde la van a sacar las capacidades que ella tiene", señala Carmen, quien asegura que en estos centros, los profesionales están completamente volvados con sus hijos por ejemplo, "a la hora de comer, les enseñan a comer, tienen piscina...", están pendientes de ellos todo el tiempo.

El ratio de una calse de Educación Especial es de 6 niños por aula, mientras que en las aulas de cualquier colegio la media está en 20 alumnos por calse. Carmen asegura que es "una inmoralidad" que se prive a los padres el poder elegir el centro donde van sus hijos. No existe impedimento alguno, si unos padres deciden escolarizar a su hijo en un colegio de integración, no habría problema. Nunca estuvo prohibido por eso creen que se está generando un problema donde no lo había.

Además nos explicó su situación especial. Su hija tiene una traqueo, "sus profesores saben cambiarle una traqueo, saben utilizar un respirador". Carmen insiste en que es una "inmoralidad" que se prive de un derecho que tienen, el de poder enviar a los hijos al centro que consideremos mejor cualificado según las necesidades de cada niño. "Están creando un problema que nos quita el sueño a muchos padres", asegura.

Aquí puedes escuchar la entrevista completa con Carmen en la que nos cuenta sus impresiones sobre la nueva Ley de Educación. Ella este domingo acudirá a la concentración para mostrar su rechazo a la "Ley Celaá".