O alcalde de Arbo fai balance dun 2024 positivo para Arbo e aposta por novos proxectos en 2025

Nos estudios de COPE Vigo, o alcalde de Arbo, Horacio Gil, fixo balance dun 2024 positivo no municipio. Segundo Gil, o ano que remata foi "relativamente tranquilo" sen grandes incidencias, o que xa se considera un éxito para o pequeno concello.

Aínda que tranquilo, 2024 trouxo boas noticias para Arbo en forma de proxectos e infraestruturas. O alcalde confía en que moitos destes proxectos se materialicen no próximo ano, contribuíndo a mellorar a calidade de vida dos veciños.

Un dos proxectos máis destacados para o futuro de Arbo é a posible construción dunha planta de reciclaxe de téxtil. Aínda que a información sobre o proxecto é escasa, Gil considera que se trata dunha iniciativa "moi innovadora" que podería xerar actividade económica no municipio.

O alcalde destacou a ubicación estratéxica de Arbo como un factor clave para atraer empresas. A proximidade ao porto seco de Salvaterra-As Neves, as boas comunicacións con Portugal e as autovías, e a dispoñibilidade de parcelas no parque empresarial fan de Arbo un lugar atractivo para o investimento.

En canto ao Nadal, Arbo vive unhas festas cheas de espírito navideño grazas á implicación dos veciños. Concelleiros, traballadores municipais e particulares uníronse para decorar este pequeno concello e crear un ambiente festivo, como o caso dun veciño chamado Martín que instalou o seu belén no bar dos seus avós. Ademais da decoración, o municipio conta cunha programación cultural e deportiva para todos os públicos, como o tradicional concerto de Nadal da banda de música municipal e a coral polifónica.

O alcalde aproveitou a entrevista para desexar un bo Nadal e un próspero 2025 a todos os veciños de Arbo e a todos os oíntes da Cadena COPE.