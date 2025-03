Un albergue de Tui que no para de tener Ideas Peregrinas se franquicia

El Camino de Santiago, cualquiera que lo haya hecho lo sabe, es una caja de sorpresas que te van saliendo al paso en los momentos más inopinados; es también una experiencia vital que tiene el poder de cambiarte la vida, y mucho tiene que ver en ello los albergues que te encuentras en el trayecto. Albergues como Ideas Peregrinas, un albergue que está en Tui y que aspira a convertirse en una franquicia.

Lo regentan dos hermanas: Mónica y Silvana, una procedente del sector del turismo, la otra del sector de la asesoría; ambas con cierta experiencia en la hostelería por herencia familiar, y ambas las artífices de un albergue que tanto gusta a los peregrinos que son ellos quienes las han empujado a tratar de replicar su idea en otros lugares del Camino.

"Lo cierto es que no se nos ocurrió directamente a nosotras, sino que fue a medida que los peregrinos nos fueron preguntando dónde podían encontrar otro albergue como este. Entonces, a lo largo de los años fuimos trabajando un poco la idea y la fuimos madurando, y pensábamos montar algo nosotras directamente, pero requiere de muchísima implicación para cubrir todos los detalles, entonces se nos ocurrió darle otra forma diferente, que sería la franquicia", explica Silvana.

no pienses en Mcdonald´s

Cuando Silvana habla de franquicia se refiere únicamente, y lo subraya, a la forma jurídica con la que se ponen los cimientos del negocio, pero en realidad este busca otras cosas, básicamente "generar una comunidad de emprendedores que quieran desarrollar un modelo de negocio como el que hemos desarrollado nosotras".

Se trata, dice Silvana, de un modelo "testado" y de un negocio en que el han ido aprendiendo un montón de cosas a lo largo de los años, sobre todo gracias a sus errores. Y que nadie piense en MacDonald´s o Startbucks por es otra cosa.

"La franquicia es el modelo jurídico para que no seamos nosotras las que estemos otra vez al pie del cañón: estaremos detrás, en la retaguardia, ofreciendo apoyo, formación, el crear una red, una comunidad, pero lo que queremos es dar cabida a otros emprendedores que nos han preguntado e incluso ofrecido esa posibilidad. Al principio dijimos que no porque no teníamos los cimientos. Pero no se trata tanto de ofrecer negocio para el Camino, sino lo que la gente está demandando, que son espacios de comunidad para los peregrinos, no simplemente una cama para dormir y una mesa para desayunar, sino un espacio integral donde el espíritu del camino se viva, que es lo que nos pasa a nosotras y por eso nos lo reclamaban.

Dice Silvana que una de las cosas que más valoran tanto ella como su hermana es "que no se pierda la espiritualidad del Camino". No se trata, pus, de replicar un negocio, sino su forma de entenderlo, y eso tiene mucho más que ver con la naturaleza primigenia de la aventura de llegar caminando a la capital gallega que con el negocio puro y duro en que a veces se ha convertido el Camino de Santiago.