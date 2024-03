Vuelve la primavera y con ella las velutinas. Por eso las administraciones están tomando las primeras medidas. Es el caso, por ejemplo, de A Cañiza, donde los apicultores locales acaban de recibir material para fabricar más de medio millar de trampas para neutralizar los nidos de avispa velutina.

La velutina es la mayor amenaza para las abejas: "hay una mortandad de abejas muchísimo mayor" desde que la avispa asiática apareció en Galicia hace ahora doce años, afirma Nicolás Tarácito, experto que trabaja en Apípolis, un Centro para la comprensión de las relaciones entre los seres humanos y las abejas ubicado en Pontevedra.

Tarácito, en todo caso, recuerda que las abejas no son los únicos insectos afectados: "afecta a los ecosistemas porque la velutina se alimeta no sólo de abejas, sino de pequeños alimalillos y evidentemente tasá rompiendo el equilibrio en los ecosistemas, está acabando con todo tipo de bichería que es buena y necesaria".

Daños económicos

Entre los más afectados por la presencia de la velutina están los apicultores. Inocencio es apicultor en A Cañiza desde hace 30 años y sabe bien cuánto ha cambiado su negocio desde que la velutina hizo su aparición en la comarca, una de las que mejor miel produce en Galicia.

"Cuando tenía una produccción de 150-200 colmenas, a lo mejor sacaba un buen sueldo. Hoy, con 200 colmenas casi no me da para vivir, porque saco a lo mejor de una colmena 10 -15 kilos, cuando antes sacábamos un promedio de 40 kilos", afirma tras culpar exclusivamente a la presencia de la avispa asiática. Además, según Inocencio, las velutinas están atacando cada vez más a los frutales o las vides. En su caso, recuerda que el año pasado no le dejaron de las uvas más que el pellejo.

Consecuencias para la salud

Pero la presencia de las velutinas puede además tener consecuencias para la salud de las personas, como apunta Jesús Feás, doctor de la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, según el cual, en Galicia se han dado el 86% de fallecimientos en España a causa de picaduras de velutina.

"Si estamos es tasas en España de en torno a 0,02-0,19 (fallecimietos), en Galicia encontramos tasas de hasta 2,2", afirma este experto, según el cual estas cifras dan "una idea de la magnitud de la problemática".

"Galicia, ya no sólo de toda España, sino del mundo, tiene las tasas más altas de fallecimientos por picaduras de insectos, y es debido a la presencia de la velutina, que afecta a la salud sde las personas, de las abejas y del medio ambiento. Sólo tenemos una salud y vemos cómo las especies invasoras están causando esta problemática, y en este caso la avispa velutina", subraya.

La solución

La solución, según Feás, no pasa por las trampas, de las que dice que son poco selectivas, de modo que en ellas puede caer cualquier insecto, sino por la investigación. Por ello reclama honestidad y rigor a las administraciones públicas a la hora de afrontar este problema.

Por su parte, Inocencio, cree en las trampas, a las que considera el remedio más efectivo para luchar contra esta plaga, aunque creadas con elementos naturales. Y si estas fallan, lo que no lo hace, afirma, es la escopeta, uno de los métodos más seguros de acabar con los nidos de las velutinas que ahora, con la llegada del calor, comenzarán a proliferar en toda la comunjidad.