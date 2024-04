Las polémicas arbitrales de la temporada del Celta

Tras unas semanas en las que el Celta se mantenía alejado de las decisiones controvertidas de los árbitros y en las que incluso veíamos un buen uso del VAR (penalti bien anulado de Starfelt en Sevilla), los vigueses se vuelven a sentir perjudicados por la actuación de un colegiado. En este caso Hernández Hernández, que anuló un gol de Jailson por una supuesta falta de Domínguez que parece un lance más del juego. Se supone que el videoarbitraje no intervino al pitar el canario antes de que el balón entrara. Tampoco intervino en un posible penalti en la recta final del Pacha Espino sobre Aspas. Bien es cierto, que el propio Iago no tenía claro tras el encuentro si la acción era merecedora de pena máxima o no.Tampoco el míster Giráldez quiso avivar el fuego arbitral al no comentar estas jugadas pero, sí se mostro molesto por las dos expulsiones a su cuerpo técnico por protestar esas decisiones. El Celta, que no ha dicho nada públicamente, compartió en sus redes sociales fotos de Jailson y Aspas(que podéis ver en esta noticia), como queja velada.

La larga lista de agravios

Por desgracia, el sentimiento de injusticia que sufre el celtismo ha tenido muchos episodios este curso. Ahora los repasamos:

Ya en la jornada 3 empezó la polémica con un gol anulado en Balaídos a Larsen ante el Real Madrid por un supuesto agarrón del noruego al meta blanco Kepa . Díaz de Mera anuló el tanto a instancias de Jaime Latre, a los mandos del VAR. Los olívicos cayeron 0-1.

. Díaz de Mera anuló el tanto a instancias de Jaime Latre, a los mandos del VAR. Los olívicos cayeron 0-1. En el siguiente duelo en Balaídos, recibiendo al Mallorca no se dio validez a un gol fantasma de Bamba que pareció sobrepasar la línea de gol. Munuera Montero lo concedió pero la sala VOR de Prieto Iglesias esgrimió que no había entrado. Resultado final también 0-1 y debate abierto sobre la necesidad de una tecnología de ojo de halcón en nuestra Liga, la única de las grandes de Europa sin él.

Munuera Montero lo concedió pero la sala VOR de Prieto Iglesias esgrimió que no había entrado. Resultado final también 0-1 y debate abierto sobre la necesidad de una tecnología de ojo de halcón en nuestra Liga, la única de las grandes de Europa sin él. Ante el Alavés y delante de la afición celeste se vivió la siguiente polémica por la roja muy rigurosa a Luca señalada por Soto Grado. De hecho, en la jugada de la segunda amarilla no se observa ni contacto con el futbolista visitante. Empate a un tanto final.

La primera moviola a domicilio llegó en Las Palmas a cargo de un Alberola Rojas que anuló un gol de Larsen por un forcejeo entre Douvikas y Mármol . El colegiado lo anulaba a instancias del VAR con Prieto Iglesias cuando parecía leerse en sus labios que negaba la opción de una posible falta. Los amarillos ganaron dos a uno.

a cargo de un . El colegiado lo anulaba a instancias del VAR con Prieto Iglesias cuando parecía leerse en sus labios que negaba la opción de una posible falta. Los amarillos ganaron dos a uno. En el 0-3 colchonero en Vigo , se comentó mucho la roja a Iván Villar en el penalti que abrió el marcador . Una amarilla podría ser suficiente en una jugada gris. Cuadra Fernández tomó la decisión.

, se comentó mucho la . Una amarilla podría ser suficiente en una jugada gris. Cuadra Fernández tomó la decisión. El colmo llegó en la derrota en Girona tras anotar el Celta el gol que le podía dar el triunfo por medio de Luca. Se anuló por una falta de Dotor a Gazzaniga , que a todas luces suponía un choque no punible. Pero Díaz de Mera lo sancionó.

tras anotar el Celta el gol que le podía dar el triunfo por medio de Luca. , que a todas luces suponía un choque no punible. Pero Díaz de Mera lo sancionó. Y por si fuera poco, vivimos una de las polémicas del curso en el Celta-Sevilla con el VAR de Prieto Iglesias y Hernández Hernández sobre el verde. Penalti de Navas a Douvikas sobre la bocina que podía dar la victoria anulado por los colegiados tras revisión. Provocó que Prieto Iglesias estuviera muchas semanas sin dirigir a los celestes.