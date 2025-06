Álex González seguirá en un Pontevedra con dos bajas

BAIXAS | @xabipenin e @javi_fontan4 rematan contrato e non continuarán no Pontevedra CF



Desexámosvos o mellor no que está por vir e agradecemos o voso esforzo e compromiso durante esta tempada! 😍🍀#𝐆𝐑𝐀𝐍𝐀𝐓𝐄 ♥️ pic.twitter.com/WIokMkSzdl