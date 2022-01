El rastrillo solidario de la AECC de Vigo ha recaudado 11.000 euros que financiarán sus servicios gratuitos

La investigación para prevenir o curar el cáncer y la oferta de servicios sin coste para pacientes o familias de personas con esta enfermedad son los objetivos a los que la Asociación Española contra el Cáncer dedicará los 11.000 euros conseguidos con las ventas del rastrillo solidario que esta Navidad se montó en la calle Hernán Cortés.

El presidente de la AECC en Vigo, el doctor Martín Lázaro, ha dado esa cifra en entrevista en esta emisora.

Además, aunque no sea necesario esperar al año nuevo para fijarse estos buenos propósitos, el oncólogo ha recordado que no fumar, no beber alcohol y llevar una vida saludable, en lo que se refiera a la dieta y al ejercicio físico, son factores que dependen de nosotros para prevenir el cáncer. Para promoverlos, la asociación organiza periódicamente talleres para dejar de fumar y caminatas.