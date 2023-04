Porriño construirá un refugio de protección animal municipal para perros y gatos

El Concello do Porriño acaba de iniciar el proceso para la creación de un refugio de protección animal municipal. El ejecutivo, que preside Alejandro Lorenzo, formalizó el contrato para la redacción del anteproyecto - con un presupuesto de algo más de 17.500 euros- de construcción de un refugio municipal de acogida de animales cómo alternativa al actual sistema de recogida, que tendrá como fin recoger, cuidar y gestionar las adopciones responsables de perros y gatos.



Todo bajo el principio de sacrificio cero. Las instalaciones construiránse en una parcela municipal ubicada en el Polígono de La Granxa de cerca de 3.500 metros cuadrados que, tras las reuniones mantenidas con asociaciones de protección animal de la zona para valorar y dar forma al proyecto y tras tener el visto bueno de los técnicos municipales, cuenta con todos los requisitos necesarios.



“De la mano de protectoras, que tienen la experiencia necesaria, proyectamos un refugio sostenible, capaz de dar respuesta a las necesidades del municipio y garantizar el cuidado de los animales que se recojan. Cuidado tanto a nivel veterinario como la gestión de su adopción y del tiempo que pasen en acogida en el centro”, explicó la concejala, Antía Carrera, “Queremos un ayuntamiento con sacrificio cero, que cuide de los animales y les procure calidad de vida y se algo tenía claro desde que me hice cargo del departamento de Medio Ambiente es que O Porriño tiene que contar con un refugio de protección animal y mudar los sistemas de recogida”.



En el mismo sentido se manifestó el alcalde, Alejandro Lorenzo, que agradeció a la concejala “el esfuerzo realizado para poner en marcha este proyecto y hacerlo de manera viable”. El regidor incidió en que el Refugio de Protección Animal no solo contará con las instalaciones apropiadas para la acogida y cuidado, "también con una zona social donde se llevarán a cabo actividades para la sensibilización sobre el abandono y la adopción animal”.