Las voces de Cantares do Brueiro llegan este domingo a la Iglesia Parroquial de A Guarda

Este lunes en la Casa de los Alonso se llevó a cabo la presentación del Concierto “Si cantan es ti que cantas…” que ofrecerá Cantares do Brueiro el próximo domingo día 23 de abril a las 18:00 horas en la Iglesia Parroquial de A Guarda. En el acto de presentación estuvieron presentes el Alcalde de A Guarda, Antonio Lomba, la Concejala de Cultura, Montserrat Magallanes y Tino Baz, Director de Cantares do Brueiro, quien comentó que esta idea ya había nacido en el año 2019, pero la pandemia motivó su aplazamiento, por lo que de esta, va a ser un concierto muy esperado y especial, tanto por los componentes del grupo como por los asistentes, que podrán disfrutar de un concierto elaborado con mucho cariño y pasión.



En este concierto Cantares do Brueiro se centra en la música tradicional popular gallega, misturada con piezas propias y clásicas gallegas de autores y autoras muy conocidas por todos y todas, siguiendo la línea marcada desde sus inicios allá por el año 2014. La idea nace para la dignificación de la canción popular gallega y el cuanto coral, en una villa como A Guarda, donde siempre hubo mucha tradición de cuanto, pero en esta ocasión con un cuidado muy especial, aportado por las cerca de 30 voces que componen el grupo.



Los asistentes disfrutarán de un repertorio en el habrá piezas inéditas, clásicas… con el trato especial que siempre le aporta Cantar del Brueiro a la música gallega. Para Montserrat Magallanes esta será una nueva oportunidad de volver a ver en directo la estre gran grupo de músicos que componen Cantar del Brueiro, en un concierto que sin duda será muy especial para todos y todas. Antonio Lomba, valoró el trabajo realizado por Tino Baz a lo largo de los años para mantener la tradición de la música popular gallega viva en nuestra villa, invitando a toda la ciudadanía a que asistan este domingo al concierto en la Iglesia Parroquial de A Guarda.