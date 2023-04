Este jueves se estrena el documental sobre Esther Nande, la última campanera del Val Miñor

Elestrenará este jueves 13 de Abril a las 17:00 horas en su canal de Youtube el primero de los tres documentales de la serie 'Nigrán na Memoria', el correspondiente a Esther Nande, la última campaneira del Val Miñor, en activo en la iglesia de Santiago de Parada. El corto, de 20 minutos de duración y con el siguiente enlace https://youtu.be/DrqfCesJNoU será colgada su vez en la web del Ayuntamientocreada en el 2021 con el objetivo de recuperar y preservar el pasado más reciente del municipio y, por otra parte, difundirlo (al mismo portal se subirá próximamente lo de la última muiñeira de Camos, Rosa de Malde, y la última redeira de Panxón, Rosalía González)."Al igual que tenemos un archivo histórico de imágenes de Nigrán, ahora estamos documentando oficios, tradiciones y costumbres que están desaparecer y que forman parte de nuestra esencia", explica el alcalde, Juan González, quien incide en que "es un trabajo contrarreloj para llegar a tiempo la de recoger en primera persona los relatos sobre el patrimonio material e inmaterial del municipio". En este sentido, el mes pasado el Ayuntamiento estrenaba 'La memoria del agua', otro documental de relatos sobre la singular actividad muiñeira en la parroquia de Chandebrito (también disponible en www.arquivoaudiovisualnigran.org ).En el 2022 la UNESCO declaró el toque manual de campanas en España como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y, precisamente, Esther Nande y la única campaneira en activo del Val Miñor, comarca en la que esta tarea recaían tradicionalmente en los hombres. “Llevo 40 años de oficio en Parada (Nigrán), empecé porque mi hijo era sacristán y para que él no había perdido cole. La señora Esperanza, que vivía frente a la Iglesia, fue la que me enseñó”, explica Nande en este documental, donde muestra algunos de los diferentes toques, como pueden ser tocar a muerto (distinguiendo hombre o mujer), llamada a la Misa, días de Pascua… “El único que yo nunca tuve que tocar es la muerte de un recién nacido”, resume al tiempo que aclara que “no se toca igual en Parada que en Camos, que en San Pedro”, lugares todos donde las campanas funcionan ya de modo automático y no manual. “Es un oficio muy preso y hay que estar fuerte”, resume.