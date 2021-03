Si vas a recibir la vacuna de AstraZeneca, tienes que escuchar la recomendación del doctor Álvarez Deza

Ante el inicio de la vacunación masiva en Galicia de población entre 50 y 55 años con dosis de AstraZeneca, en COPE hemos consultado con un especialista cómo hacer frente a las posibles reacciones adversar. El jefe del servicio de alertas epidemiológicas de la jefatura territorial de Sanidade en Pontevedra, el doctor Miguel Álvarez Deza, ha aclarado por qué se puede tomar un Paracetamol antes de recibir una dosis de AstraZeneca pero no en los casos de cualquier otra vacuna, sea vacuna covid o no: “En los ensayos clínicos, el propio laboratorio hizo la prueba y es la única vacuna en la que tomar analgésicos o antitérmicos no influye en la respuesta inmune. Mi opinión es que se debe tomar un paracetamol cuando uno empiece a encontrarse mal”.

CRITERIO DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DE SALUD

En su guía sobre la vacuna covid de AstraZeneca, el Sistema Nacional de Salud recoge como las reacciones adversas más frecuentes: inflamación en el lugar de inyección (>60%), dolor en el lugar de inyección, cefalea y cansancio (>50%), mialgias y malestar (>40%), sensación febril y escalofríos (>30%); artralgias y náuseas (>20%) y fiebre ≥38ºC (>7%). Mayoritariamente estas reacciones fueron de intensidad leve o moderada y se resuelven en pocos días. Estas reacciones son menos intensas y frecuentes tras la segunda dosis y a mayor edad de los vacunados. Para más información puede consultar la ficha técnica y el prospecto de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca en el Centro de Información de Medicamentos de la AEMPS, CIMA, (https://cima.aemps.es).

Para reducir estos síntomas puede utilizarse 1 gramo de paracetamol como tratamiento profiláctico (antes de la vacunación) y/o sintomático (durante las primeras 24 horas), sin que su uso interfiera en la respuesta inmune. Como ha comentado el doctor Álvarez Deza, a pesar de que se pueda tomar, él no lo recomienda hasta que aparezcan síntomas después del pinchazo.

Al tratarse de un medicamento nuevo, el Consejo Interterritorial de Salud y el propio jefe de epidemiología de Pontevedra consideran que es importante notificar cualquier acontecimiento adverso que ocurra tras la vacunación a través de su Centro Autonómico de Farmacovigilancia. La notificación se realizará on-line en la página web: https://www.notificaram.es o bien utilizando otros medios puestos a disposición por el Centro Autonómico. El nombre y el número de lote de la vacuna administrada deben estar claramente registrados.

Esta vacunación no interfiere con las pruebas de PCR o de detección de antígeno. Una prueba positiva IgM/IgG a la proteína S puede indicar vacunación o infección previa. Si fuera necesario valorar en una persona vacunada la evidencia de una infección previa mediante serología se deberá usar una prueba específica IgG frente a nucleocápside.