Una segunda oportunidad para Mika

Una familia de Marín ha emprendido una batalla para salvarle la vida a su perro, un pinscher de 9 años que sufre un cáncer linfático. Tras conocer la noticia Álex, que tiene tan solo 21 años y es miembro de esta familia, le propuso a su madre empezar una campaña solidaria a través de internet para intentar recolectar el dinero necesario para sufragar la quimioterapia a la que debe someterse su mascota.

Álex nos recordaba que cada sesión cuesta unos "160 euros, que es una cantidad que no todas las familias se pueden permitir". Tras superar la vergüenza que le causaba a su madre pedir ayuda económica, el dueño de Mika comenzó una recogida de donativos en la plataforma GoFundMe que lleva recaudados 1.700 euros y que se ha puesto como objetivo alcanzar los 2.500 euros.

Los donativos, la mayoría pequeñas cantidades como 5 ó 10 euros, provienen no solo de Marín sino también de otras partes de España y también del mundo "ya que hay nombres que me suenan extranjeros y no conozco" nos contaba en COPE Pontevedra el impulsor de esta campaña en línea.

Álex agradece en nuestros micrófonos el apoyo de todo Marín y espera que los fondos recaudados sirvan para darle una segunda oportunidad a Mika.