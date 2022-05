Sin prioridades para Monte Porreiro tras seis meses desde que el Concello de Pontevedra lanzó una encuesta

Cumplido medio año desde la apertura por parte del Concello de Pontevedra de una encuesta titulada 'Proceso participativo para a revitalización urbana de Monte Porreiro', desde el gobierno local no han transmitido su resultado ante la petición de esta emisora. En noviembre, el concejal de Movilidad, Demetrio Gómez, aseguraba que el Ayuntamiento planificaría nuevas inversiones que puedan ser financiadas con fondos Next Generation de la Unión Europea y calculaba tener las conclusiones de la encuesta a principios de 2022.

Iban a mirar lo del alcantarillado, lo de la traída de agua, no hacen absolutamente nada", lamenta Diéguez.

Según el presidente de la Asociación de Vecinos O Mirador de Monte Porreiro, Carlos Diéguez, "iban a asfaltar... Mentira. Cuando R -la empresa de telecomunicaciones- hizo la canalización para la fibra óptica, tenía que asfaltar las conducciones que abrió por la carretera. Bien, pues estaban sin asfaltar. Entonces, el Concello le dijo a R que había que asfaltar lo que tenían pendiente. Con lo cual, el Concello no hizo absolutamente nada. Iban a mirar lo del alcantarillado, no miraron nada. Iban a mirar lo de la traída de agua, no miraron nada. Iban a mirar lo de las aceras, miraron cuatro baldosas y no hacen absolutamente nada".

Entre las propuestas que formulaba la encuesta, ya cerrada, se encontraban: