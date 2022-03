La Semana Santa de Pontevedra tendrá bendición de Palmas alternativa al evento masivo de la Herrería

No habrá bendición de Palmas en la plaza de la Herrería de Pontevedra esta Semana Santa. El Domingo de Ramos, por precaución, se vivirá en las distintas parroquias. "Va a haber bendiciones de palmas y ramos pero se harán en las parroquias, se harán en las iglesias con diferentes actos, pero no va a haber la bendición general en la Herrería, por el tema de no aglomerar a excesiva gente. Es un acto donde se juntaban muchísimas personas, sobre todo niños. El hecho de avalanzarse encima de la burrita nos pareció que era un acto que podía tener un poquillo de peligro por el tema de los contagios. Entonces preferimos ser cautos. Es el único que no se va a celebrar de toda la Semana Santa de Pontevedra", aclaró el portavoz de la junta coordinadora de cofradías de Semana Santa de Pontevedra, Ramón Peón, en declaraciones a esta emisora.

Como alternativas, en la Basílica de Santa María, la bendición de palmas y ramos se realizará fuera, en la plaza, y en dos horarios. Por su parte, en San Bartolomé realizarán los actos del Domingo de Ramos en la plaza de la Leña.

Esta es la única novedad del programa de la Semana Santa pontevedresa. En versión papel, desde este jueves 31 de marzo se distribuirán ejemplares del procesionario en oficinas de turismo de la ciudad y en las parroquias.

El Viernes de Dolores saldrá la primera procesión, a cargo de la cofradía de Nuestra Señora del Amor Hermoso, y se terminará el Domingo de Pascua con la procesión del Encuentro de Jesús Resucitado con su madre la Virgen María, que finaliza en la Herrería con sermón e interpretación de motetes. En el caso del Encuentro, a las 20.00 horas, la imagen de Nuestra Señora del Amor Hermoso, acompañada de su cofradía y representaciones, saldrá de la parroquia de San José pasando por la plaza de la Constitución, la plaza de Galicia y Peregrina hasta la plaza de la Herrería. Mientras, la imagen de Jesús Resucitado, acompañada de la cofradía de la Vera-Cruz, saldrá de San Bartolomé, pasando por la calle Sarmiento, Pasantería y el Paseo Antonio Odriozola. Por su parte, San Juan y María Magdalena, con la cofradía del Mayor Dolor y la banda de la cofradía del Espíritu Santo, saldrán de la Basílica de Santa María hacia la plaza de España, Michelena y fin en la Herrería. Finalizados los actos en esa plaza, se formará una única procesión que se retirará hacia la parroquia de San José de Campolongo.

Mensaje del arzobispo

En el saludo incluido en el programa de la Semana Santa de Pontevedra, el arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián Barrio, anima "a todos a que seáis protagonistas de la Semana Santa". En sus palabras, reconoce la labor de "las cofradías, el trabajo de tanta gente con su callado quehacer" que, según describe, "traslucen el fiel reflejo de una fe que se vive y que se hace pública".