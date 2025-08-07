O Salnés bate récord de consumo de agua en julio y estudia medidas urgentes ante el riesgo de presión en la red

La comarca de O Salnés atraviesa una situación crítica en el suministro de agua tras alcanzar un consumo récord de 820 millones de litros durante el mes de julio, impulsado por el aumento del turismo y las altas temperaturas. Aunque no hay cortes ni desabastecimiento por el momento, ya se han detectado problemas de presión en zonas altas como Meis, Ribadumia y Meaño, y preocupa el impacto que pueda tener un repunte aún mayor en agosto.

Zonas afectadas por baja presión

Entre los municipios más afectados figuran Ribadumia, Meis, Meaño, una parte de Cambados y Sanxenxo. En este último, más del 30% del agua consumida ya proviene de la red comarcal, mientras que el resto se suministra desde Pontevedra.

La ETAP de Treviscoso, principal planta de tratamiento, ha alcanzado su máxima capacidad operativa, lo que genera incertidumbre sobre la posibilidad de sostener el suministro si el consumo sigue aumentando.

El objetivo es claro: evitar el colapso

Esta tarde se reunirán los municipios que forman parte de la Mancomunidade do Salnés para estudiar posibles medidas y soluciones para racionalizar o optimizar este consumo de agua. Estos concellos, entre ellos el alcalde grovense José Cacabelos en declaraciones a COPE, destacan la urgencia de mejorar las infraestructuras para garantizar el abastecimiento durante los meses de mayor demanda.

Si bien el turismo es un motor económico para la comarca, subrayan también la necesidad de combinar crecimiento con sostenibilidad y un uso responsable del agua, especialmente en temporadas de alta ocupación.