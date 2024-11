Raquel, víctima de violencia de género:"Mi amiga me dijo que debía denunciar o podría acabar muerta en una cuneta"

Hoy, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hemos querido ponerle voz a la realidad de la violencia de género y a la lucha de las mujeres que la sufren.

Mujeres como Raquel, una vecina de Bueu de 36 que compartió su experiencia como mujer que sufrió la violencia verbal, física y psicológica de su expareja. Raquel nos relató en COPE Pontevedra cómo la violencia comenzó poco después de iniciar la convivencia: "Cuando empecé a vivir con él, todo era control, no me dejaba ir a ningún sitio. Tenía que pedirle permiso para todo". El miedo y la manipulación psicológica le impedían dar el paso de denunciar. Fue gracias al apoyo de una amiga que Raquel finalmente decidió romper el silencio: "Un día ella me dijo: 'Raquel, tienes que parar esto porque, si no, cualquier día vas a aparecer tirada en una cuneta'. Y le dije: 'Pues tiene razón'. Entonces lo enfrenté y lo denuncié".

La importancia del apoyo a las víctimas

Tras la denuncia, Raquel encontró apoyo en Femupo (Federación pola Igualdade da Provincia de Pontevedra), una entidad que brinda acompañamiento y recursos a las mujeres víctimas de violencia de género. Raquel destacó el papel crucial que jugó Femupo en su proceso de recuperación y la importancia de contar con personal formado y especializado para salir de esta espiral de violencia y maltrato en la que viven muchas víctimas.

Aumentan los casos de violencia de género a pesar de las campañas

Raquel Touriño, agente de igualdad y presidenta de Femupo, también participó en COPE Pontevedra, ofreciendo una perspectiva sobre la situación actual de la violencia de género. Touriño lamentó que, a pesar de los esfuerzos, los casos de violencia no disminuyen: "Es evidente que algo no está bien y algo estamos haciendo mal". La presidenta de Femupo señaló la necesidad de analizar en profundidad las causas de este fenómeno y de reforzar los mecanismos de protección a las víctimas.

Touriño reconoció que, en los últimos años, han aumentado las denuncias por violencia de género, lo que puede indicar una mayor concienciación y empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, enfatizó la necesidad de estudiar estos datos en detalle para comprender mejor la complejidad del problema y cuál es el motivo de ese incremento.

Asimismo, reflexionó sobre ciertos discursos de los más varones más jóvenes que niegan la existencia de la violencia de género, o como mínimo la minusvaloran o no le conceden la suficiente importancia. Raquel Touriño cree que las redes sociales e internet tienen un gran peso en ese "negacionalismo de la violencia" y demanda una mayor educación para formar en igualdad.

Un llamamiento a la acción para erradicar la violencia

Ambas coincidieron en que es fundamental que las mujeres que sufren violencia de género sepan que no están solas y que existen recursos y apoyo disponibles para ayudarlas a salir de esa situación.

Raquel envió un mensaje de esperanza a otras mujeres que puedan estar viviendo una situación similar: "Que se atrevan a denunciar, que se apoyen en la gente que de verdad las quiere y que den el paso, porque la única manera de salir de ahí es denunciar. El primer paso que tienen que dar es denunciar".