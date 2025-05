¿Quieres aprender a tocar la campana? En Cambados (Pontevedra) te enseñan cómo hacerlo

Tocar las campanas a mano, un oficio ancestral lleno de simbolismo y conocimiento oral, está hoy en serio peligro de desaparición en nuestra comunidad, según alerta Rogelio Vieites, miembro de la Asociación de Campairos de Galicia. Con la electrificación de los campanarios en los años 90, esta tradición ha ido quedando relegada a un segundo plano. “No es lo mismo tocarlas a mano que darle al botón del ordenador”, lamenta Rogelio, que será el responsable de impartir un curso gratuito en Cambados para formar a nuevas generaciones.

El curso arranca este viernes a las 16.00 horas y busca personas con ganas de aprender. En la primera sesión, se ofrecerá una introducción teórica y, si las condiciones lo permiten, se realizará una pequeña práctica en iglesias para que los asistentes puedan experimentar con el toque real de campana.

Joven campaneiro

Más que tirar de una cuerda: un lenguaje sonoro con siglos de historia

El curso no solo enseñará a manejar físicamente la campana, sino que profundizará en su historia, estructura y, sobre todo, en su código de toques, un lenguaje no escrito que varía entre parroquias y comarcas. “No hay un libro que unifique los toques en toda Galicia”, explica Rogelio. Cada zona tiene su propio estilo: O Salnés o Arousa no tocan igual que A Coruña o Lugo, y en cada parroquia se ha transmitido el saber de generación en generación.

Los alumnos aprenderán, por ejemplo, los toques para entierros, que varían según si fallece un hombre, una mujer, un niño, un sacerdote, o incluso un Papa. Esta variedad de señales permitía que, incluso a kilómetros de distancia, los vecinos supieran qué anunciaba en cada momento el campanario.

Formación práctica en los campanarios de la zona

Con una metodología muy práctica, el curso busca que los participantes aprendan haciendo. “Como un albañil: se puede explicar cómo hacer una pared, pero si no coges la paleta y el cemento, no aprendes”, compara Rogelio. Las clases prácticas se desarrollarán en campanarios de iglesias locales, empezando por la parroquia de Santa Mariña de Cambados. Si hay suficientes alumnos, se contempla ampliar las prácticas a otros templos cercanos como Fefiñáns.