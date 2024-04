¿Qué tienen que ver los Mozos de Arousa con C. Tangana?

Los Mozos de Arousa, un trío de jóvenes compuesto por los hermanos Santamaría -Borjamina y Raúl- junto a Bruno Vila, han llamado la atención de la revista Forbes España gracias a su extraordinaria capacidad para generar ideas innovadoras y relacionar conceptos de manera creativa en el concurso Reacción en Cadena, un formato importado de los EE.UU. y emitido en Telecinco que les ha hecho muy populares en nuestro país.

La inclusión en esta lista viene tras casi un año desde su primera aparición en ese concurso televisivo donde han demostrado su ingenio y habilidad para acumular más de un millón y medio de euros en premios. Su éxito en el programa no solo les ha granjeado fama y reconocimiento, sino que también ha demostrado que la creatividad y el pensamiento rápido pueden tener un impacto significativo en el mundo de los negocios junto a marcas y compañías muy asentadas en el sector.





¿Qué es la lista 100 creativos 2024 de Forbes España?





Forbes España elabora anualmente este ranking, destacando a individuos de diversas áreas como la música, la publicidad, la gastronomía, el entretenimiento, el deporte, la cosmética o la tecnología. Entre los rostros más conocidos que forman parte de esta lista está el ex futbolista y actual entrenador del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, o el cantante C. Tangana que entra en este listado de los 100 mejores gracias a su productora audiovisual Little Spain.

Uno de los integrantes de los Mozos de Arousa, Raúl Santamaría, nos reconocía en COPE que supone todo un reconocimiento entran en esos 100 mejores y que supone también una cierta responsabilidad.

Raúl, aunque mucha gente todavía no lo sepa, también será diputado por el Partido Popular de Galicia en la próxima legislatura. Preguntado sobre ello, el joven diputado se mostraba confiado en el trabajo de Alfonso Rueda en la que será su segunda legislatura al frente de la Xunta y también espera que su experiencia política le dé tantas satisfacciones como su faceta televisiva.