El PSOE, solo ante las peticiones de Congreso y Parlamento de Galicia para que España baje al Villa de Pitanxo

Las comisiones de Pesca tanto del Congreso de los Diputados como del Parlamento de Galicia han aprobado pedirle al Gobierno central que ponga los medios necesarios para localizar y bajar al pecio del Villa de Pitanxo que el pasado 15 de febrero se hundió en aguas de Terranova. En el Pazo do Hórreo, el PSdeG sí votó a favor de la propuesta que refleja las peticiones de las familias de los 21 fallecidos en el naufragio pero en Madrid, el PSOE se abstuvo en la votación del mismo tema.

"En primer lugar, por una cuestión de humanidad. Y segundo, porque creemos que no está de más llegar a la verdad de qué es lo que ocurrió y por qué ocurrió: si verdaderamente fue un accidente, fue una negligencia... Y, sobre todo, para poder responder a la palabra que se les dio a las familias en su momento, tanto por las autoridades españolas como por las gallegas, de que mostrarían todo su apoyo y todo lo que estuviese en sus manos", ha justificado el diputado del PNV, presidente de la comisión de Pesca en el Congreso, Joseba Agirretxea, en declaraciones a esta emisora. Por el momento, las familias las respuestas que han obtenido han sido las trasladadas por responsables de las consellerías do Mar y de Emerxencias que viajaron a Canadá tras el naufragio y la promesa del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de pagar el coste del traslado de un sónar y un robot ofrecido por una empresa noruega para poder grabar el estado del buque. También han sido atendidas por las autoridades canadienses a través de la petición del Gobierno de Perú o directamente a solicitud de las familias españolas ya que la delegación de Gobierno en Galicia hasta ahora no ha facilitado ese encuentro con los técnicos que gestionaron la búsqueda y rescate del Villa de Pitanxo.

En la misma línea que el nacionalista vasco, el diputado de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, se posicionaba en favor de obtener pruebas del naufragio. A preguntas de COPE Pontevedra, aseguraba que la ministra de Trabajo, su compañera de partido Yolanda Díaz, estaba al tanto de este accidente laboral en el que fallecieron 21 trabajadores. "A nosa posición é a de que se intenten poñer os medios dispoñibles para que se solventen, dunha vez por todas, dúbidas que teñen as familias ao respecto das causas do accidente", ha manifestado el diputado gallego.

Reclamaciones ante el Congreso

Familiares de los 21 marineros fallecidos en el naufragio se han concentrado este miércoles frente al Congreso, aprovechando la comparecencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre el Sáhara Occidental, para reclamarle una reunión para hablar sobre la posibilidad de bajar al pecio.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación María José de Pazo, hija del jefe de máquinas del Villa de Pitanxo y portavoz de las familias, que ha asegurado que "no hay fundamento ni técnico ni legal para denegar la operativa de bajar al barco hundido".

"Hemos pedido muchas veces, hemos llamado al gabinete de Presidencia para pedir que se nos reciba, porque sabemos que no se les ha trasladado bien nuestras peticiones -en alusión a las tergiversaciones del delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, que repetía que no bajarían al barco porque no se pueden recuperar los cuerpos de los desaparecidos a pesar de que solicitan recopilar imágenes-. Sabemos que no hay fundamento, ni técnico ni legal, para denegar esta operativa de bajar al barco (...) por lo que queremos que sea él quién nos tienda la mano para llegar a la conclusión de que se puede bajar al barco", ha proclamado María José de Pazo.

En este sentido, la portavoz de las 21 familias ha asegurado que "solo" piden una reunión de diez minutos para trasladarle sus reclamaciones y ha avanzado que irán a Bruselas próximamente para seguir exigiendo que se baje al barco hundido.

Asimismo, las familias han explicado que se insistió al principio en el rastreo superficial de la zona por si existe algún cuerpo flotando que lo hayan arrastrado las corrientes (cuerpos que solo intentaron buscar otros barcos pesqueros gallegos y portugueses), si bien ahora reclaman que se investigue y que se tengan todas las pruebas que se puedan obtener.

En este contexto, la portavoz de las familias ha afeado que "solamente haya sido el PSOE el que no ha secundado la petición de que se baje al pecio hundido", después de que este martes la Comisión de Agricultura del Congreso votase una iniciativa del PP para instar al Gobierno a bajar al Pitanxo, que salió adelante con los votos a favor de todos los grupos y con la abstención de los socialistas.