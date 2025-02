Petote, el "superalimento" de Pontevedra que probablemente no conoces

El próximo domingo 16 de febrero el concello de Cerdedo-Cotobade será escenario de una nueva edición de su Festa do Petote, un plato típico que ha formado parte de la gastronomía de este municipio pontevedrés desde hace generaciones. Pero, qué es el petote.

Origen humilde e ingenioso

El petote, conocido en otras zonas de Galicia por bolo do pote, pelouro o petelo, es un alimento tradicional gallego en claro peligro de extinción que se elabora principalmente con harina de maíz y se cocina en el caldo del clásico cocido gallego, integrando así todos sus sabores.

El origen del petote se encuentra en la necesidad de aprovechar al máximo los recursos disponibles en tiempos de escasez. Ante la limitada disponibilidad de trigo, el maíz, que se adaptó muy bien a las tierras gallegas desde el siglo XVII, se convirtió en el ingrediente principal de este plato que forma parte de nuestro acervo culinario. A diferencia del pan de maíz, que requiere harina de trigo para su fermentación, el petote puede elaborarse sin ella, lo que lo hacía accesible a los hogares más humildes.

Elaboración Tradicional

La receta básica del petote incluye harina de maíz, aunque a veces se añade también una proporción menor de harina de trigo o centeno. La masa se amasa con el agua del cocido gallego, dándole forma de bolas que se cuecen junto con los demás ingredientes. En algunas variantes, los petotes se rellenan con chorizo antes de cocerlos. El tiempo de cocción es de unos 20 a 25 minutos dentro del caldo.

En COPE Pilar, del restaurante Casa Perdiz, explica: "O Petote, así con ese nome, é típico das terras de Pontevedra, da zona de Cerdedo do Cotobade, que é un boliño de pan que leva fariña de millo e centeo e que se amasa coa auga do cocido e se coce despois na auga do cocido".

Restaurante Casa Perdiz

El Petote, un “superalimento” de lo más energético

El petote se sirve tradicionalmente cortado en rodajas, acompañando al chorizo u otros elementos del cocido gallego. Su sabor se complementa de manera espectacular con los embutidos, y se considera una guarnición energética ideal para los días fríos.

Pilar, de Casa Perdiz, añade: "é o típico para desgraxar o cocido, pero ao final funciona como una gran barrita enerxética, é como se fora un superalimento feito na casa”. Además, recomienda que, si sobra petote, "ao día seguinte o máis rico do mundo é pasalo pola plancha en rodelas e comelo cun ovo fritido que é a cousa máis marabillosa do mundo".

Cartel de la Festa do Petote

XV Festa do Petote en Cerdedo-Cotobade

La Festa do Petote, celebrada anualmente en Cerdedo-Cotobade y en la que participan varios restaurantes, es una oportunidad para degustar este plato ancestral y disfrutar de la gastronomía local.

Durante el evento, establecimientos hosteleros de la zona ofrecen menús especiales con el petote como protagonista, además de degustaciones populares, música y actividades para todas las edades.