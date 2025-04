Los peligros ocultos de las gafas de sol baratas y sin homologación

Con la llegada del verano y el aumento de las actividades al aire libre, la protección solar se vuelve fundamental. No solo para la piel, sino también para nuestros ojos. Sin embargo, un peligro a menudo subestimado es el uso de gafas de sol no homologadas, adquiridas en canales no controlados como algunas conocidas plataformas de comercio electrónico. Hablamos con Andrés Martínez, óptico en Óptica Martínez, quien nos alerta sobre los riesgos.

Según Andrés, el principal problema de estas gafas es que no garantizan las propiedades que deberían tener. Cuando nos ponemos unas gafas de sol, nuestras pupilas se dilatan debido a la reducción de la luz visible. Si la lente no cuenta con el filtro ultravioleta (UV) adecuado, esta dilatación permite que una mayor cantidad de radiación UV nociva entre en el ojo, pudiendo alcanzar la retina o el cristalino. Esto, a largo plazo, puede provocar problemas graves como cataratas precoces o daños retinianos. Es crucial recordar que la radiación ultravioleta es muy elevada en situaciones como la alta montaña o al esquiar, pero también estamos expuestos en la playa, donde tendemos a usar gafas de baja calidad, exponiéndonos justo cuando la radiación es máxima.

Andrés explica que las gafas de sol se clasifican por categorías según el filtro que tengan para la luz solar, desde la 0 hasta la 4. Las categorías 2 y 3 son las más comunes para uso diario, como conducir o caminar por la calle. También existen las lentes polarizadas, que eliminan los reflejos de superficies como el agua o el parabrisas del coche, mejorando la calidad de la visión, haciendo los colores más vivos y los contrastes mejores. Sin embargo, las polarizadas pueden dificultar a veces la lectura de pantallas digitales, dependiendo de su inclinación. En cuanto a las gafas de sol con clips magnéticos, Andrés señala que pueden ser tan adecuados como una gafa de sol completa, siempre que la lente del clip sea de calidad y tenga el filtro correcto.

Gafas de sol falsificadas incautadas por la Guardia Civil

En conclusión, Andrés nos recuerda que si buscas "gafas de sol baratas" o "protección UV" en Google, ten en cuenta que la clave está en la "homologación" y la calidad de la lente. Comprar gafas de sol homologadas en ópticas es una inversión fundamental para tu salud visual a largo plazo. Combinar esto con los consejos generales de protección solar te permitirá disfrutar del verano de forma segura.