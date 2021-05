Los conciertos de las fiestas de Santa Rita del sábado se trasladan al Auditorio de Vilagarcía por el tiempo

El Concello de Vilagarcía ha decidido trasladar losconciertos de Joel Padin y Silvia Penide del sábado al Auditorio por la previsión de lluvias. Las personas que han reservado plaza a través de woutick.es serán avisadas del cambio a través del correo electrónico.

El concierto de Joel Padín comenzará a las 12.30 horas. El joven vilagarciano presentará al público su primer disco "Aughas Mortas", en el que recoge canciones tradicionales en estado puro, así como adaptaciones de las mismas para darles un aire más cultural y juvenil. Padín es una de las nuevas promesas del folk en Galicia. Actualmente, forma parte de la agrupación folclórica "Nós de Sobradelo", con la que compagina su carrera en solitario.

El concierto de la noche será el de Silvia Penide a las 21.00 horas. La intérprete coruñesa presentará su octavo trabajo discofráfico "Los días de plomo". En el concierto de mañana estará acompañada por su banda de batería, teclado, guitarra y voces. En el año 2020, Penide ha reccibido el segundo premio Martín Códax da Música Galega, en la categoría de canción de autor.

El Festivaliño

El Festivaliño, el "festival infantil de cine on the road", se mantiene inicialmente en los jardines de Ravella, pero no se descarta su traslado a la Praza da Peixería si hace mal tiempo.

La sesión matinal será de 11.30 a 13.30 horas y, por la tarde, de 17.30 a 21.00 horas. El Festivaliño proyectará cortometrajes infantiles de 30 minutos de duración. El aforo para cada sesión es de 30 personas que deberán reservar previamente a través de la web www.festivalino.com.

La jornada festiva del sábado se completa con pasacalles del grupo folclórico Mocedade da Torre por la mañana y el grupo de gaitas del Centro Cultural e Deportivo Santa Plácida, de Rubiáns, por la tarde. Asimismo, en el Parque da Xunqueira continuará el mercado Celta abierto este viernes.

V Encontro Folclórico Santa Rita

Ravella decidirá mañana si mantiene el emplazamiento del V Encontro Folclórico Santa Rita al aire libre en la Praza da II República o si se traslada al interior del Auditorio, si dan previsión de lluvias el domingo.