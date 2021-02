Fernando Abilleira, el pontevedrés que ha supervisado al Perseverance: “Preparados para hacer historia"

El rover 'Perserverance' de la NASA ha aterrizado con éxito en la superficie de Marte entorno a las 21:55 hora española de este jueves 18 de febrero de 2021 y, supervisando la operación, ha estado el ingeniero aeroespacial de Pontevedra Fernando Abilleira.

Lleva 19 años trabajando para la NASA, los últimos 17 en la exploración de Marte. Es el director del diseño y navegación del Perseverance y subdirector de operaciones de vuelo.

Este ingeniero aeroespacial ha contado en Herrera en COPE que precisamente el origen de su vocación está en Madrid, en Robledo: "Lo que a mí me inspiró realmente fue un pequeño tour al que me llevaron mis padres para ver la estación de Red de Comunicaciones de Espacio Profundo que la NASA tiene en Robledo de Chavela. Yo tenía solo 7 años y me quedé impactado, aquello parecía sacado de una película, parecía ciencia ficción. Desde ese momento siempre me hizo mucha ilusión mirar a las estrellas y pensar que algún día podría trabajar en la NASA".

¡Aterrizaje confirmado! @NASAPersevere ha llegado a Marte después de casi siete meses de viaje. Ahora comienza su misión de exploración. ¡#JuntosPerseveramos! pic.twitter.com/eBS0xnUZir — NASA en español (@NASA_es) February 18, 2021

Un sueño cumplido que ahora se enfrenta "a un desafío tremendo", pero no hay nervios, confiesa Abilleira. "Todo el equipo encargado de esta misión está ilusionado y excitado más que nervioso".

"Es verdad que más de la mitad de las misiones a Marte enviadas desde las diferentes agencias han fracasado pero nos sentimos confiados porque hemos hecho todo para tener posibilidades de éxito. Finalmente va a llegar ese momento para el que nos hemos estado preparando durante tanto tiempo", concluye.

El largo y solitario viaje en el espacio que el Perseverance inició siete meses atrás se encuentra ha completado el recorrido, tal y como ha informado la NASA, que este jueves ha atravesado la delgada atmósfera marciana y toque tierra en el cráter Jezero.

El Perseverance ha ingresado a la atmósfera de Marte a una velocidad de más de 19.000 kilómetros por hora hora y ha debido reducir la velocidad en esos siete minutos para descender con éxito, un tiempo en el que el "rover" se ha separado de la nave que lo ha transporado y ha despaldo un "paracaídas supersónico".